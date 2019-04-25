2019-04-25T11:51:05+03:00
Новости компаний

Роскомнадзор назвал МегаФон лидером по числу базовых станций

По данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, МегаФон является лидером по числу базовых станций в России
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На территории России у МегаФона на 1 апреля 2019 года насчитывается 232 055 базовых станций, из них более 87 тыс. – в стандарте LTE. Таким образом, по суммартному количеству базовых станций МегаФон на 20 процентов обгоняет ближайшего конкурента. Отрыв от второго оператора по числу 4G-станций еще больше: МегаФон опередил его на 30 процентов.

Напомним, что МегаФон является лидером и по скоростям: по данным Speedtest компании Oookla, самый быстрый мобильный интернет в России у МегаФона. Для вычисления лидера было проанализировано более 7,9 млн. замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости.

- МегаФон на протяжении долгих лет поддерживает звание технологического лидера. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили сеть 4G LTE, а в феврале 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году МегаФон одним из первых в мире запустил в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировал скорость 979 Мбит/с. Конечно, мы добиваемся таких показателей ради качества услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам. Для них большее число базовых станций означает отсутствие обрывов при голосовом общении, высокие скорости при работе с любым тяжелым контентом и бесперебойную работу наших цифровых сервисов. В цифровую эпоху все это крайне важно и для отдельных абонентов, и для бизнес-пользователей, - заявил Владимир Бакалов, директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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