«St. Petersburg Hockey Open 2019» пройдет при поддержке марки SKODA

Знаменитый турнир пройдет при поддержке ŠKODA AUTO и официальных дилеров в Санкт-Петербурге - группы «Авто Премиум».

В 2019 году в соревнованиях примут участие четыре команды: олимпийская сборная России, национальные сборные Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Западного федерального округа, составленная из игроков, выступающих за команды Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

Матчи St. Petersburg Hockey Open – отличная возможность прикоснуться к богатой истории соревнований, которые ежегодно проводятся в городе на Неве.

Этот турнир с большой историей впервые прошёл в Ленинграде в 1975 году. В 1982 он получил официальное название «Турнир на призы газеты «Ленинградская правда». Все 17 раз его победителем становилась сборная СССР. Позже турнир был переименован в «Большой приз Санкт-Петербурга» и проводился вплоть до 2007 года. Затем, после паузы в десять лет, в 2017 году по инициативе ФХР соревнования возобновились.

В 2019 году турнир пройдет при поддержке марки ŠKODA AUTO с 26 по 28 апреля на льду СК «Юбилейный».

В Северную столицу приезжают команды из Европы, чтобы сразиться с олимпийской сборной России (ближайшим резервом национальной сборной) и проверить свои силы перед чемпионатом мира.

Хоккей – один из самых любимых видов спорта не только в России, но и в Чехии. Марка ŠKODA уже 27 лет является генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею. И, конечно, не могла обойти вниманием этот знаменитый турнир в Северной столице.

Чешскую марку на мероприятии будут представлять официальные дилеры ŠKODA в Санкт-Петербурге – группа «Авто Премиум». Вниманию зрителей предложат автомобиль ŠKODA KODIAQ. Все желающие смогут прямо на матчах записаться на тест-драйв этой популярной в России модели в любом из дилерских центров.

Спортсмены и тренеры сборной России, а также представители ФХР будут перемещаться по городу на автомобилях SKODA KODIAQ, ŠKODA OCTAVIA и ŠKODA SUPERB.

В каждом из трёх игровых дней сыграют по два матча, причём вход на дневные матчи (начало в 16:00) будет бесплатным.

Приглашаем провести спортивные выходные вместе со ŠKODA.

Расписание:

26 апреля (пятница)

16:00 Сербия – Северо-Запад РФ

19:30 Россия (олимп.) – Норвегия

27 апреля (суббота)

16:00 Норвегия – Северо-Запад РФ

19:30 Россия (олимп.) – Сербия

28 апреля (воскресенье)

16:00 Сербия – Норвегия

19:30 Россия (олимп.) – Северо-Запад РФ

Хоккей в каждом!

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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