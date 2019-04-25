Пока без грифонов: Отреставрированный Банковский мост вернулся на канал Грибоедова

Ремонт одной из главных достопримечательностей Петербурга – Банковского моста – начался больше двух лет назад. В январе 2017 года свое законное место покинули златокрылые львы. Пока специалисты изучали спрятанный внутри клад и приводили в порядок потрепанные временем скульптуры, строители обследовали саму переправу.

ДЕМОНТИРОВАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ

Цепной висячий мост на канале Грибоедова построили в 1826 году по проекту немецкого инженера Вильгельма фон Треттера. За почти двухсотлетнюю историю переправу реконструировали трижды. В последний раз ремонт провели около 70 лет назад. И эти годы не прошли бесследно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/705343" frameborder="0"></iframe> На канал Грибоедова возвращается Банковский мост.Артем КИЛЬКИН

Осенью прошлого года мост полностью демонтировали. Все детали перевезли на базу подрядчика – компании «Пилон», где начался ремонт и реставрация.

- В мастерской отремонтированы и отреставрированы все фрагменты моста, - рассказал «Комсомольской правде» сотрудник компании «Пилон» Андрей Чепчерук. - Цепи, подвесы, ограждения, чугунные рамы, пьедесталы, которые занимают львы. Мы усилили все карбоном, сваркой, загрунтовали, покрасили.

Вес основания моста - 16 тонн.Фото: Артем КИЛЬКИН

Все работы проходили под присмотром Комитета по охране памятников. Многие детали приходилось отливать заново. Часть из них была утеряна из-за вандалов, забравших на память частичку достопримечательности.

- Ограждение моста со знаменитым ажурным узором в виде пальм и вееров также отреставрировали, - говорят строители. - Воссоздали 82 утраченных элемента декора ограждения, позолотили 30 шаров.

СОБРАТЬ МОСТ ПО ЧАСТЯМ

Впрочем, работы велись не только в мастерской, но и на самом канале Грибоедова.

- Стенки набережной были в удручающем состоянии. Этот участок набережной не ремонтировался со дня постройки, а это около 250 лет. Мы сделали новое основание, забили сваи, восстановили стенки из отреставрированных гранитных блоков, - объясняет Андрей Чепчерук. - Еще одна сложность – исторические здания, которые окружают объект. Мы постоянно мониторили состояние этих строений, чтобы не нанести им вред.

Основная часть работ завершится к концу мая.Фото: Артем КИЛЬКИН

25 апреля основная часть работ завершилась: шестнадцатитонный пролет моста вновь перекинули через канал. Теперь сотрудникам предстоит собрать его «по кусочкам»: смонтировать ограждения, вернуть на место цепи, рамы и уложить деревянный настил.

- Для облицовки моста мы выбрали сибирскую лиственницу, – рассказывает начальник строительства компании «Пилон» Акоп Абгорян. - Дереву около 120 лет. По прочности и твердости это один из лучших материалов. Оно будет обработано специальной смесью, что затормозит разрушение из-за погодных условий.

В ближайшее время специалисты приступят к настилу переправы из лиственницы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Планируется, что свою часть работ компания завершит ко Дню города. А там, глядишь, и грифоны вернутся. Они уже отреставрированы и ждут своего часа.