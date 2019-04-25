2019-04-25T17:54:56+03:00
Происшествия

В Петербурге при сносе гостиницы «Северная корона» на набережной Карповки погиб человек

36-летнего строителя задавило упавшим 50-тонным экскаватором
Петр КИБЕР
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При сносе гостиницы "Сверная корона" погиб человек.При сносе гостиницы "Сверная корона" погиб человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Гостиница «Северная корона» на набережной реки Карповки, которая и без того считается одним из самых несчастливых объектов в Петербурге, подтвердила свою репутацию. При демонтаже здания погиб работник, который занимался разбором конструкций.

- Погиб строитель. Его придавило упавшим на бок экскаватором. 50 тонн - шансов не было. Сейчас наши сотрудники извлекают тело. Других пострадавших нет, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

При сносе гостиницы "Северная корона" в Петербурге погиб человек..Видео с места ЧП в редакцию "Комсомольской правды" прислал очевидец

При этом ранее поступившие сведения о, якобы, обрушении части здания не соответствуют действительности. Не перекрытия упали на экскаватор, а сама строительная машина завалилась на бок, съехав с кучи строительного мусора. По предварительным данным, погибшим оказался 36-летний приезжий из Киргизии. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и следователи.

50-тонный экскаватор завалился на бок и придавил машиниста. Фото: Артем КИЛЬКИН

50-тонный экскаватор завалился на бок и придавил машиниста.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что мрачную славу один из главных долгостроев города обрел в 1995 году, когда здесь, на официальном приеме, в присутствии чиновников Смольного от сердечного приступа умер митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн.

В декабре 2018 года здание, которое строили более 30 лет, но так и не сдали в эксплуатацию, начали сносить. На месте несостоявшегося отеля планируется построить жилые дома.

По факту гибели человека Следственное управление Следкома России по Петербургу начало проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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