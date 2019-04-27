2019-04-27T11:06:18+03:00
Общество

Сотрудница Ленинградского зоопарка стала «приемной мамой» для кенгуру и крылана

Женщина выхаживает брошенных самками малышей
Полина ЖУКОВА
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Сотрудница зоопарка в Петербурге вынашивает на груди кенгуренка. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопаркаСотрудница зоопарка в Петербурге вынашивает на груди кенгуренка. Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
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Еще недавно весь Петербург радовался известию о трех детенышах, которые появились на свет в знаменитой семье кенгуру в Ленинградском зоопарке. Но почему-то одного малыша самка Флора не приняла. Как выяснилось, мамы «отказываются» от детенышей не только в природе, но и в зоопарке.

– Иногда сложно объяснить, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, – рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка. – Причем не всегда это последствия естественного отбора, порой речь идет об абсолютно здоровых детенышах.

Конечно, в природе такие «брошенки» погибнут. Но в неволе у них есть шанс прожить долгую и счастливую жизнь. В таких случаях на помочь спешит человек. В Ленинградском зоопарке это сотрудница Елена Сергеевна. Именно она становится «приемной мамой» для отвергнутых малышей.

– Елена Сергеевна забрала новорожденного себе, и вот он уже месяц постоянно находится в импровизированной сумке на ее груди, подрастает и отлично себя чувствует, – говорят в зоопарке.

Малышу еще не дали имя. Но наверняка вместе с новой мамой вскоре появится и оно.

Весна на мам-кукушек в зоопарке выдалась «удачная». Поэтому кенгуренок оказался не единственным сиротой. А у Елены Сергеевны прибавилось работы. Она заботится еще и о маленьком рукокрылом – египетской летучей собаке.

– Самка нильского крылана родила двойню, но приняла только одного, а второй остался не удел, – добавили в зоопарке

Но теперь переживать за судьбу малышей точно не стоит. Оба под присмотром, согреты, накормлены. И растут за пазухой у сотрудницы рядышком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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