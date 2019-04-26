«Аж трясет»: Слава обозлилась на Собчак из-за «концертов для бедных»

Певица и актриса Слава (Анастасия Сланевская) пришла в настоящее бешенство от слов телеведущей Ксении Собчак о том, что Ольга Бузова себя принижает тем, что дает «концерты для бедных». Свое возмущение она озвучила на своей странице в Instagram 25 апреля.

Ранее у Собчак вышло новое интервью с Ольгой Бузовой, в котором она пыталась выяснить, в чем же феномен безумной популярности певицы. При этом телеведущая упрекнула звезду Instagram за то, что она выступает не только на крупных и раскрученных площадках, а даже в маленьких ДК.

- Ты была в одной **** мира, теперь в Мытищах. Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. Но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь, - упрекнула певицу Собчак.

Стоп кадр из передачи "Осторожно Собчак"

Эти слова просто «взорвали» певицу Славу. Из дома, без косметики она записала видео, в котором обругала Собчак, при этом обвинив ее в лицемерии. Она напомнила, что не так давно телеведущая баллотировалась в президенты страны, а теперь оскорбляет ее же жителей.

- Если бы ты стала президентом, то что бы сделала? Забила бы на эти города? Ликвидировала бы как слабое звено? А *** они нам нужны? Давайте жить только богато с сумками Chanel и делать такие программы? Здорово! Просто супер. Меня, честно, бесит. Я думаю, если Бузова стала бы президентом, она поехала бы туда, подняла настроение и, может быть, что-то сделала бы с этими городами: выстроила бы залы, потому что она человек дела, а не слова, - заявила Слава.

Сама же Бузова в интервью тоже заявила Собчак, что для нее нет разделения на «элитных» фанатов и «бедняков».

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