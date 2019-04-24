Собчак вернулась на «Дом-2»: Бузова показала фото с лобного места

Нежданно-негаданно нога известной телеведущей и светской львицы Ксения Собчак снова переступила порог одного из самых известных и скандальных домов России – реалити-шоу «Дом-2». Коллега по «цеху», а также еще и бывшая участница проекта Ольга Бузова опубликовала в сети фотографию, на которой они вместе с Собчак стоять в обнимку на так называемом лобном месте, где вершатся судьбы участников. Какую же любовь на этот раз решили построить две известные блондинки, пока не известно.

- С возвращением домой, Ксения Анатольевна. Подробности завтра, - подписала с радостными «смайликами» фотографию Бузова.

Бузова опубликовала фото с Собчак с лобного местаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я рада нашему воссоединению, - ответила певице в комментариях Собчак.

Подписчики Бузовой начали гадать, почему вдруг так неожиданно одна из первых телеведущих «Дома-2» решила вернуться. Кто-то высказал мнение, что у Собчак не задалось с политикой, а зато с шоу-бизнесом она всегда на «ты». Другие предположили, что после разрыва с мужем Максимом Виторганом построить новую любовь телеведущая решила на старом, известном проекте.

В чем именно кроется тайна приезда Собчак на съемочную площадку «Дома-2», пока что не известно. Ольга Бузова сумела заинтриговать подписчиков, намекнув на подробности, которые появятся уже сегодня, 24 апреля. Кроме того, надо отметить, что 11 мая 2019 года любовному долгострою исполнится уже 15 лет.

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