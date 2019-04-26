2019-04-26T12:53:43+03:00
Общество

В Петербурге по КАД движется колонна с бронетехникой

Восемь грузовиков с танками направляются на репетицию парада к Дню победы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге по КАД едет колонна бронетехники Фото: Скрин с видеоВ Петербурге по КАД едет колонна бронетехники Фото: Скрин с видео
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Двигаясь по КАД утром в пятницу, 26 апреля, петербургские автомобилисты с опаской и открытыми ртами наблюдают не самую обычную картину – по кольцевой автодороге один за другим стройной колонной едут грузовики с танками. Удивление горожан могло бы быть вообще запредельным, если бы не близость одного из самых важных в России праздника – День победы.

- На участке КАД от съезда в Стрельну до Таллинского шоссе огромная пробка, - жалуются в сети петербургские автомобилисты. – Гонят военную технику. Стоит глухо, без какого-либо движения. Съезд на Стрельну тоже перекрыт.

В сторону Петербурга едет колонна бронетехники.

В распоряжении «Комсомольской правды – Петербург» оказалось видео с одной такой колонной бронетехники. В кадр попало восемь грузовиков с танками, которые двигаются в сторону Вантового моста по кольцевой трассе.

Также горожане рассказывают, что некоторая военная техника уже добралась до Петербурга и двигается в сторону центра города. Так, на данный момент перекрыт Литейный мост для движения автомобилей для того, чтобы танки спокойно проехали.

Репетиции парада в честь 74-летния Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге пройдут еще три раза – 26 и 30 апреля, а также 7 мая ожидается генеральный прогон. В связи с этим несколько дней будет перекрыт участок Невского проспекта.

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В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Петербурге пройдет традиционный торжественный парад военных и боевой техники. Сейчас уже идет процесс активной подготовки к празднику, проходят репетиции шествия и украшают город. В четверг, 25 апреля, стало известно, что в связи с этим до Дня победы в центре Северной столицы несколько дней будет перекрыт участок Невского проспекта.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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