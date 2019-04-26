«Мечтаю заняться бракосочетаниями»: Невеста Джонни Деппа может сама организовать свою свадьбу с голливудской звездой

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен теперь одна из самых известных красавиц мира. Судьбе девушке позавидуют даже многие голливудские знаменитости. Еще бы. Полина завоевала сердце одного из самых завидных холостяков Голливуда Джонни Деппа. Как утверждают американские таблоиды, пара даже решила пожениться. Это бракосочетание вскружило голову всему американскому бомонду. Ну а вот русские родители Полины не очень рады свалившейся на них славе. Об этом «Комсомолке» рассказал отец красавицы.

«ЛЮБОВЬЮ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПОШЛА В ОТЦА»

К русским родителям Полины теперь приковано внимание журналистов со всего мира. И не только. «Комсомолка» уже рассказывала, что семья красавицы до сих пор живет в Петербурге. Мама Полины работает ветеринаром. У нее свой бизнес, кроме врачебной практики Ирина Глен продает оборудование для рентгена. От всех комментариев по поводу жизни дочери врач отказывается. Из-за наплыва журналистов Ирине пришлось даже выключить телефон.

Полина покорила сердце Джонни ДеппаФото: СОЦСЕТИ

Отец будущей жены Джонни Деппа с Ириной сейчас, судя по всему, уже не живет. У Геннадия Глен в Петербурге свой бизнес. Мужчина занимается защитой прав потребителей. Внимание к нему теперь приковано по всему миру. Поэтому появляется не мало желающих рассказать о семье Глен «правду». Одна из таких обратилась в «Комсомолку» по почте. Женщина представилась давней подругой Геннадия Алиной (имя изменено – прим.ред.). По ее словам, звездное семейство она знает еще с 80-х годов.

Танец русской невесты Джонни Деппа .

- В Ленинграде семья Глен живет столько, сколько я их знаю, ниоткуда они не приезжали, - рассказала «КП-Петербург» наша собеседница. – Живут они на Варшавской улице. Это обычная хрущевка. Гена жил один на первом этаже, а потом туда переехала и мама Полины Ирина. Папа Полины всегда был «мальчик-бродяга», часто уезжал в походы, поездки, его подолгу не было в городе, стране.

Полина любит слушать как Депп играет на гитареФото: СОЦСЕТИ

По словам женщины, своей страстью к путешествиям Полина обязана отцу.

- В те далекие времена у него была возлюбленная в Америке, он часто туда ездил, очень хотел там остаться, но что-то не задалось, - поясняет Алина. - Видимо, Полина его мечту, в частности, отрабатывает. У Гены всегда было очень много женщин, свободные отношения. И даже, когда появилась Ирина. Он очень ее этим обижал. Все это знали. И она тоже. Они расходились, сходились, а потом у них появилась Полина.

Полина Глен выросла в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Семью Глен, по словам Алины, спасало лишь терпение Ирины.

- Мама Полины - очень интеллигентная, умная женщина, прекрасно образованная, тонкой душевной организации, нацеленная на вечное самообразование, - делится наша собеседница. - Она сразу с этим не очень вписалась в семью Глен. А вот Полина была очень непростой девочкой, со сложным характером. Жаждой к путешествиям и отсутствием дома она в отца. Мама от этого очень страдала. Но всегда Полину поддерживала.

Полина теперь живет в СШАФото: СОЦСЕТИ

«НЕ ЛЮБЛЮ НИ ОТ КОГО ЗАВИСЕТЬ»

Впрочем, никакого подтверждения своего знакомства с семьей Глен кроме их адресов Алина не смогла предоставить. Сам же Геннадий весь рассказ Алины категорически опроверг.

"IAM ME" CONCEPT DANCE VIDEO (Sing it back - Moloko).

- Я никогда не был в США, - признался «КП-Петербург» будущий зять Джонни Деппа. – Это какая-то самозванка. Не слушайте даже ее.

К слову, отчаиваться Геннадию не стоит. Вполне возможно, что вскоре он побывает в США на свадьбе своей дочери. Тем более, что бракосочетание, скорее всего, Полина Глен будет готовить сама. Об этом девушка мечтала, еще когда жила в Петербурге. Полина призналась в этом на одном из шоу, посвященному танцам.

Полина - профессиональная танцовщицаФото: СОЦСЕТИ

- Я решила открыть свою студию танцев, потому что идти преподавать в другую школу мне не хотелось, я не люблю ни от кого зависеть, - делилась Полина. - В будущем хочу заняться организацией мероприятий. Через пару лет я планирую удариться в эту сферу. Сферу корпоративов и свадеб. Мне нравится дарить счастье и улыбки.

Сама Полина свои отношения с голливудской звездой не комментирует.

Полина по слухам готовится к свадьбеФото: СОЦСЕТИ

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