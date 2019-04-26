2019-04-26T22:26:54+03:00
Звезды

«Мир уничтожат белые ходоки или драконы»: Сир Барристан Селми предположил, чем закончится 8 сезон сериала «Игра Престолов»

Актер Иэн Макэлхинни рассказал, кто из героев может занять Железный трон
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Иэн Макэлхинни рассказал о финале 8 сезона "Игры Престолов". Фото: кадр из фильма.Иэн Макэлхинни рассказал о финале 8 сезона "Игры Престолов". Фото: кадр из фильма.
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В Петербург прибыл долгожданный гость – актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов». Накануне фестиваля фантастики, комиксов и компьютерных игр Epic Con артист ответил на вопросы журналистов. Самый главный из них: «Кто же победит в схватке за Железный трон»?

Последний съемочный день Иэна Макэлхинни в «Игре престолов» был пять лет назад. Несмотря на это, он продолжается общаться коллегами по съемочной площадке. Актер живет в городе Белфаст в Северной Ирландии. Именно там снималось большинство сцен прошедшего сезона.

Сир Барристан Селми рассказал подробности о съемках сериала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сир Барристан Селми рассказал подробности о съемках сериала.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я натыкался на улицах на своих коллег. Многих я знал еще до проекта, поэтому мы дружим, - рассказывает артист. - При этом никто никогда не говорит, что происходит на площадке. Что снимается, какие люди приезжают.

Актер признается, что ему так и не удалось узнать, чем же закончится сериал. Он, как и остальные зрители, с нетерпением ждет развязки. У Макэлхинни есть несколько предположений, кто станет правителем Семи королевств. Например, он не верит, что на Железном троне окажется Дейенерис Таргариен или Джон Сноу.

- Сценаристы сериала не действуют по шаблонному методу. Они всегда будут удивлять. Предсказать, что они создадут, невозможно. И им сложно принять это решение. Им нужно выбрать того, кто нравится большинству, но при этом поворот должен быть неожиданным. - рассуждает артист. - Например, Тирион. Он хороший и достойный человек, который может представиться на троне. Еще я думаю, что заключение по Старкам будет базироваться на Бране. Он как бы является главным лицом. У него есть специальные магические способности. Мне кажется, в этом сезоне его будет все больше, и он займет серьезную позицию.

Иэн Макэлхинни раздает автографы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Иэн Макэлхинни раздает автографы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также «сир Барристан» не исключает, что мир «Игры Престолов» просто уничтожат. Расправиться с ним могут белые ходоки или драконы.

- Не важно, как, главное - устроить полный холокост и таким образом всем в любом случае придется смириться с таким концом, - разводит руками Макэлхинни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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