Актер из «Игры Престолов» объяснил, как продюсерам удается сохранить сюжет сериала в тайне

Пока весь мир гадает, кто займет Железный трон в 8 сезоне «Игры Престолов», в Петербург приехал звезда сериала Иэн Макэлхинни. Поклонникам фантазийной драмы актер известен как исполнитель роли Барристана Селми - прославленного рыцаря и командующего Королевской гвардией. Его герою повезло больше, чем сотне других. Он оставался живым на протяжении пяти сезонов.

На пресс-конференции в Петербурге Иэн Макэлхинни рассказал подробности о съемках «Игры престолов». По его словам, одна из главных задач создателей картины – не допустить во время съемок утечку сценария. Для этого они разработали специальную систему работы с актерами.

В сериале "Игра Престолов" актер сыграл роль легендарного рыцаря Барристана Селми. Фото: кадр из фильма.

- Во время первого сезона у сериала было несколько ошибок, - вспоминает Иэн. - Сначала нам выдавали полный сценарий всего сезона. Затем, чтобы обезопасить сериал, его решили разделить. Мы получали на бумаге лишь несколько эпизодов. В итоге пришли к тому, что на руках у нас был текст лишь ближайших сцен.

На этом, по словам артиста, продюсеры не остановились. В надежде сохранить интригу, они создали приложение, в котором актеру посылали его часть сценария. Через некоторое время после прочтения она автоматически удалялась. Также Макэлхинни вспомнил, как снимался в саге «Звездные войны». По его словам, там система охраны информации была еще жестче.

- Если ты играешь в этом фильме, большинство на площадке не будут знать, какую роль ты исполняешь, - говорит он. - На двери, на стуле не будет написано имени твоего персонажа.

ОТКРОВЕННО

«Благодаря сериалу люди сбегают от себя»

Свою кинематографическую карьеру Иэн Макэлхинни начал в 1960 году. Однако актер признается, что всегда отдавал предпочтение театру. Поэтому роль сира Барристана стала для него неожиданной.

- Больше всего меня интересовал театр, работал в жанре лирической драмы, - рассказывает Иэн. - Если бы 10 лет назад мне сказали, что я буду сниматься в проекте, который посвящен фэнтези, я бы сказал, что это невозможно. Для меня это было нечто новое.

Он отмечает невероятный вклад команды, которая трудилась над проектом. Они до мелочей продумывают костюмы, декорации, сюжетные повороты.

- У сериала огромное финансирование. В США верят, если ты будешь тратить деньги, они обязательно вернутся, - рассказывает Иэн. - Мне кажется, популярность сериала связана с теми отношениями, которые показывают на экране. Когда ты говоришь в лицо человеку одно, а за спиной – другое. Еще один феномен – люди пытаются бежать от себя, своих проблем. И фэнтези отвлекает их от бытовой драмы.

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Актер признается, что ему так и не удалось узнать, чем же закончится сериал. Он, как и остальные зрители, с нетерпением ждет развязки. У Макэлхинни есть несколько предположений, кто станет правителем Семи королевств. Например, он не верит, что на Железном троне окажется Дейенерис Таргариен или Джон Сноу (подробности)