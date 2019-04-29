Гастроли Cirque du Soleil в Санкт-Петербурге пройдут при поддержке SKODA

В 2019 году петербуржцы встретятся с Cirque du Soleil с 8 по 12 мая. Гастроли в городе на Неве пройдут в «Ледовом Дворце». Марка SKODA AUTO вновь выступит партнером этого знаменитого проекта в России, а в Санкт-Петербурге марку представят ее официальные дилеры, среди которых группа «Авто Премиум»

О партнерстве с этим уникальным проектом марка говорит с гордостью. Cirque du Soleil - это международная компания, представляющая индустрию развлечений и участвующая в разнообразных творческих инициативах. Именно вера в то, что жизнь должна быть наполнена позитивными эмоциями, преображающими нашу повседневность, легла в основу концепции сотрудничества автомобильной марки SKODA и Cirque du Soleil.

Как и SKODA, история компании Cirque du Soleil началась с малого - предпринимательского духа двух находчивых и отважных мечтателей. Времена изменились, но позитивная энергия осталась неизменной. Как и SKODA, Cirque du Soleil всегда ориентируется на человека и верит, что возможности творческой энергии человека не имеют границ.

На этот раз цирк представит петербуржцам шоу под названием Toruk - The First Flight. Зрители перенесутся в пространстве и времени в волшебный мир планеты Пандора, созданный режиссером Джеймсом Кэмероном в фильме «Аватар».

По задумке режиссеров-постановщиков Мишеля Лемье и Виктора Пилона, сюжет шоу Toruk - The First Flight разворачивается вокруг истории, произошедшей на Пандоре за три тысячелетия до событий фильма. Рассказанная ими сказка – это не только захватывающий миф о чистой душе, побеждающей любую стихию и спасающей мир от катастрофы, но и невероятные мультимедийные технологии, буквально оживляющие мир фильма «Аватар». Мифический народ На’ви, населяющий планету, исповедует особую жизненную философию бережного отношения и уважения к природе, что родственно для философии бренда SKODA.

Шоу впечатляет своим размахом - в постановке участвуют 115 персонажей, для которых Cirque du Soleil создал более 1 000 элементов костюма, включая обувь, головные уборы и ожерелья.

Путешествия по дорогам не менее прекрасного города на Неве обеспечат автомобили марки SKODA, которые представят дилерские центры группы «Авто Премиум». Гости смогут не только осмотреть одну из самых прогрессивных моделей SKODA KODIAQ, но и в режиме онлайн записаться на тест-драйв любой модели марки в дилерские центры, удобно расположенные в разных районах Санкт-Петербурга.

Внимание к деталям, а также к чувствам и потребностям человека сближают канадский цирк и чешский автомобильный бренд. Так, в основе философии SKODA лежит стремление делать автомобили максимально комфортными для их владельцев. Для этого марка предлагает ряд «умных» и практичных решений Simply Clever. Каждый автомобиль SKODA – результат работы команды высококлассных специалистов, которые стремятся создать настоящий шедевр, заботясь о будущем владельце и его семье. Так же устроено и каждое представление Cirque du Soleil: реализация ярких и запоминающихся шоу была бы невозможна без слаженного взаимодействия всей команды, которая, добиваясь совершенства и безупречности исполнения, тщательно продумывает каждую деталь – от технологических и инженерных решений до элементов сценографии и костюмов.

Для SKODA AUTO сотрудничество с Cirque du Soleil, позволяющее раскрыть характер чешского бренда с яркой эмоциональной стороны, является продолжением глобальной спонсорской стратегии.

Волшебно будет в это период и в дилерских центрах «Авто Премиум», шоу-румы которых наполнятся настоящей творческой энергией, заряжающей и детей, и взрослых.

Но и это не все! Этот проект буквально наполнен чудесами: с 25 апреля по 8 мая все желающие могут принять участие в конкурсе марки SKODA в социальной сети vk.com и совершенно бесплатно побывать на шоу Cirque du Soleil!