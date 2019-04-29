Музей Набокова на Большой Морской в Петербурге вновь открылся после скандала

Скандал вокруг музея Владимира Набокова в Санкт-Петербурге разразился накануне 120-летия писателя. Тревогу забили культурные деятели. Они рассказали, что квартира автора «Лолиты» на Большой Морской находится под угрозой уничтожения. Для спасения музея петербургская интеллигенция созвала совет. Стоило ему придумать план действий, как в СПбГУ, в ведении которого находится объект, объявили о скором открытии квартиры литератора.

ВОПРОС С КОЛЛЕКЦИЕЙ РЕШАЕТСЯ

В понедельник у музея Набокова законный выходной. Однако 29 апреля сделали исключение. Вероятно, сказался общественный резонанс. Первыми на порог пустили журналистов. Под прицелом телекамер - знаменитые деревянные потолки столовой, единственная в России коллекция бабочек писателя и новый директор Андрей Аствацатуров. Известный писатель и литературовед возглавил музей 26 апреля.

Андрей Аствацатуров - директор музея Набокова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Аствацатуров сразу поспешил успокоить собравшихся, заявив, что у университета есть все ресурсы для развития квартиры знаменитого писателя: специалисты по Набокову, новый междисциплинарный центр по изучению автора и его наследия.

- Будем развиваться. Музей хочется оживить. Мы подумаем о выставках, новых проектах, конференциях, - рассказывает Аствацатуров. - Я думаю, важный элемент - привлечение сюда современной русской литературы. Можно сделать эту площадку центром обсуждения актуальных проблем. Не только Владимира Набокова, но и всего современного русского зарубежья. Того, что происходило тогда и происходит сейчас. Чтобы писатели встречались с читателями, общались друг с другом.

Деревянный декор чудом дожил до наших дней.Фото: Олег ЗОЛОТО

В разговоре с «Комсомольской правдой» Аствацатуров отметил, что музей готов принять коллекцию личных вещей Владимира Владимировича из американского Фонда Набокова (300 коробок, которые завещал сын писателя Дмитрий, - примеч.Ред). Однако существует несколько сложностей. Главная – небольшая площадь, отведенная под экспозицию на Большой Морской. Ведь на верхних двух этажах дома, в котором жила семья Набоковых, располагается музыкальная школа, а набоковцам отведен только первый этаж.

В квартире сохранился набоковский паркет. В столовой он спрятан под ковролином.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас этот вопрос решается с Министерством культуры, ведутся серьезные переговоры. Конечно, логично передать ее нам, - отметил новый директор. – Однако музею принадлежит только первый этаж. Остальные помещения занимает школа Бортнянкого. Наверное, было бы логичнее, если все эти помещения принадлежали музею. Тогда были бы фонды, и было бы понятно, где это все размещать. В перспективе появления этого архива, музею нужно расширяться.

Знаменитые деревянные потолки столовой.Фото: Олег ЗОЛОТО

РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Сотрудники квартиры-музея говорят, что масштаб трагедии сильно преувеличен. Да, музей закрывали. И мера была вынужденной. На верхних этажах здания ведется стройка. Пыль оседала на витринах и экспонатах. У сотрудников даже началась аллергия. Поэтому пришлось срочно принимать меры. Сейчас вход на лестницу, к ремонтным работам, отгородили деревянной стеной. До тех пор, пока они не закончатся.

Строители установили деревянную перегородку.Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда залы покинули журналисты, в музей запустили первых посетителей. Ирина и Артемий приехали в Петербург из столицы. И, по их словам, специально на открытие. Экскурсию для них проводит главный хранитель музея Анна Абрамова. Сачок для ловли бабочек, книги из личной библиотеки семьи Набоковых, картина матери писателя – Елены Ивановны.

Картина Елены Набоковой.Фото: Олег ЗОЛОТО

- А вот здесь, - Анна Евгеньевна указывает на очередную витрину. – Самиздат. Как известно, в те годы в СССР было сложно перевозить книги русской миграции. Некоторые из них перепечатывали, переписывали, переснимали книгу на пленку, а затем распечатывали.

Книга из библиотеки Набоковых.Фото: Олег ЗОЛОТО

Не пускают гостей лишь в Зеленую гостиную. Сейчас комната находится на реставрации. Специалисты воссоздают исторический объем комнаты (в советские времена ее разделили на две части кирпичной стеной), живописную отделку дверей и «высокого бледно-зелеными облаками и расписанного» потолка, о котором вспоминал Набоков в «Других берегах».

КОНКРЕТНО

Адрес: Большая Морская, 47

Часы работы: вторник-суббота с 11:00 до 17:45.

Музей закрыт в понедельник, воскресенье и праздничные дни.

Вход свободный.