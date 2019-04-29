Названы самые чистые и самые грязные районы Санкт-Петербурга

На заседании правительства Петербурга в понедельник, 29 апреля, говорили о чистоте внутренней и наружной: подводили итоги 2018 года в образовании и месячника благоустройства.

ВЫРАСТИТЬ ПАТРИОТА

Об итогах работы в 2018 году по плану мероприятий, составленном Петербургом на 2017-2020 годы согласно Стратегии развития воспитания в России до 2025 года, отчиталась глава Комитета по образованию Жанна Воробьева. Она сообщила, что работа идет сразу по 78 направлениям.

Основное из них – военно-патриотическое. За год провели 3 425 массовых мероприятий, в которых участвовали 400 000 школьников, и 1 800 творческих конкурсов, в которых состязались 190 000 юных петербуржцев. Число образовательных учреждений с военно-патриотическим воспитанием выросло до 320, а количество школ с аттестованными историческими музеями – до 330. В городе работают более 830 кружков, объединений и секций, в которые ходят 22 000 ребят.

Только общегородских военно-патриотических мероприятий за год провели 16. В их числе ежегодная акция на Пискаревском мемориальном кладбище (в ней поучаствовали 15 000 школьников и студентов средних профессиональных учреждений), «Вахта памяти», автопробег по Дороже жизни (в нем задействовали 22 детских экипажа).

– Важно не заставлять быть патриотом, а растить патриота, – отметил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Еще одно масштабное направление работы – детские общественные объединения. Сейчас в Петербурге их около полутора тысяч. Объединения направлены на изучение истории города и сохранение традиций. Самые крупные – Союз юных петербуржцев, Совет старшеклассников.

– В каждом районе и в каждой школе есть орган самоуправления, – подчеркнула Жанна Воробьева. – Для мотивированных ребят это хороший социальный лифт.

Подключился Петербург и к Российскому движению школьников: 296 учреждений работают по всем четырем направлениям (информационно-медийное, личностного роста, военно-патриотическое и гражданской активности), еще 171 – по одному или нескольким из них, а 20 школ приступят к работе в этом году.

– Наша задача – дальнейшее развитие детских инициатив, для этого с 1 января планируем открыть региональный ресурсный центр. Но главное – повышение культуры воспитания в семье: без этого не обойтись, – добавила Воробьева. – Помогают мероприятия для родителей: конференции, общегородские родительские собрания, тренинги. В ближайшее время разработаем концепцию работы на 2020-2025 годы, в ней учтем опыт и специфику региона. Уже разрабатываем региональное положение о деятельности классных руководителей.

Настоящих патриотов должны выпускать не только военные училища, но и обычные школыФото: Олег РУКАВИЦЫН

Дополнила доклад об образовании начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Петербурга Ольга Качанова.

– Мы сейчас живем в режиме онлайн, – начала она. – Растет число попыток суицида, причем демонстративных. Каждый факт оканчивается проверкой.

– Иногда доброго слова достаточно, чтобы предотвратить трагедию, – добавил Беглов. – 10 процентов школьников активные в положительном смысле, десять – в негативном, остальные 80 ориентируются на ту или другую группу. Нужно сделать так, чтобы ребята равнялись именно на положительных сверстников.

ДВОРНИЦКИЙ ДЕСАНТ

Глава Комитета по благоустройству Владимир Рублевский доложил о ходе весенней уборки города, месячник заканчивается уже 1 мая. Чтобы успеть в срок, графики и планы работ составили заранее, а к помывке приступили, едва установилась плюсовая температура.

– Комплексная уборка – это полная очистка дорог от песка, мойка шампунем, уборка трамвайных путей, спусков к воде на набережных, – пояснил Рублевский. – На нашем балансе 2 500 дорог. С начала месячника мы вывезли 30 000 тонн мусора и смета, а для помывки использовали 290 000 кубометров воды (это на 40 процентов больше, чем в прошлом году). Работают 650 машин и тысячи дворников.

Мыть фасады помогали москвичиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала апреля вымыли 4 000 фасадов на уровне первого этажа, еще 450 – полностью, а 1 000 фасадов привели в порядок сами собственники. На субботник – сотый в Петербурге – вышло на 12 000 человек больше, чем в прошлом году, граблями и метлами махали 248 000 обычных горожан.

– Нам предстоит добраться до самых дальних уголков: очищено 98 процентов магистралей, остаются боковые проезды, тупиковые зоны, проезды в промзонах с малой проходимостью, – пояснил глава ведомства. – За два дня управимся.

22 апреля на сайте Комитета по благоустройству стартовало голосование: каждый житель может оценить качество уборки района. Голосование продлится до 13 мая. Но ведомство уже составило рейтинг районов по итогам внутриквартальной уборки (пока привели в порядок 15 000 дворов, это 80 процентов от общего числа). В числе «чистюль» – Адмиралтейский, Приморский, Фрунзенский районы. Аутсайдеры – Невский и Центральный: оба отстают от графика.

У Александра Беглова другая статистика. Составленная по опросу петербуржцев, она учитывает уборку и внутриквартальных, и других зон города.

– Проблемные районы – Петроградский, Калининский, Выборгский, Центральный, Невский, – сказал врио губернатора. – Хорошо справляются, по мнению жителей, Адмиралтейский, Пушкинский, Кировский, Приморский. Очень хорошо – Кронштадтский, Петродворцовый и Курортный.

Зелени в этом году посадят больше, чем в прошломФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На уборку Петербурга бросили «дворницкий десант» из Москвы: столичные коллеги – сто механизаторов и десять начальников колонн – приехали в город на Неве поделиться опытом и привезли с собой тридцать спецмашин. Десять машин мыли фасады (отмыли 250 домов), остальные поливали дороги.

– Московские коллеги бывали во многих регионах, и у нас им понравилось, – отметил Рублевский. – Помощь оказали серьезную. Скоро сами поедем в столицу обмениваться опытом.

Зеленые зоны убрали на 100 процентов, с середины месяца приступили к посадкам. Уже высадили 4 700 деревьев, всего за весну должны посадить 5 600, а за год – 12 000 штук. К слову, в прошлом году высадили только 10 000.

– На предложение высаживать деревья промышленные предприятия откликнулись с большой охотой, уже намечено 20 акций, – добавил Рублевский.

– Каждое предприятие, причем не только промышленное, должно посадить хотя бы по одному дереву, – сказал Беглов главам районов. – Стоит объявить конкурс среди предприятий: кто больше посадит.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

В выходные градоначальник прокатился на электричке, чтобы проверить работу бесплатного проезда для льготников, и неприятно удивился станциям и зонам вдоль железных дорог. Беглов поручил устроить совместную уборку с РЖД.

– Жители и гости Петербурга получают первое впечатление о городе из окон поездов. Они всегда самые яркие, но зачастую не самые положительные, – отметил вице-губернатор Евгений Елин. – Определим совместно с РЖД территорию вдоль дорог, метров по 500-700 в обе стороны от железнодорожного полотна, которую будем проводить в порядок. Причем будем не только убирать мусор и старые конструкции, но и красить и закрывать нелицеприятные объекты, которые нельзя демонтировать. Где можно, сделаем детские площадки и дорожки. Обещаем, потемкинскими деревнями это не будет.