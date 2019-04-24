2019-04-24T14:01:31+03:00
Общество

Льготники Петербурга смогут круглый год бесплатно ездить на электричках

Депутаты ЗакСа поддержали инициативу врио губернатора Александра Беглова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге льготники смогут круглый год бесплатно ездить на электричкахВ Петербурге льготники смогут круглый год бесплатно ездить на электричкахФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 24 апреля, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли закон, который позволит льготникам круглый год ездить на электричках совершенно бесплатно. Предложение освободить ряд граждан от платы за проезд появилось 15 апреля. Менее чем через 10 дней парламентарии успели рассмотреть проект и утвердить его. Теперь воспользоваться своим законным правом на бесплатный проезд ветераны, труженики тыла и пенсионеры смогут с 27 апреля.

- Всемерная поддержка граждан, нуждающихся в помощи государства – одно из основополагающих направлений социальной политики Петербурга. В особенности это касается тех петербуржцев, которые многие десятилетия годы своей жизни отдали созидательному труду и службе на благо нашего города и всей России, многодетных родителей, взявших на себя колоссальную ответственность и выполняющих важнейшую общественную функцию, - заявил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, отметив, что парламент Петербурга постоянно работает над тем, чтобы укрепить благополучие льготных категорий граждан.

Надо отметить, что ранее в Петербурге льготники уже могли бесплатно ездить на пригородных поездах, но, как правило, только в летний дачный сезон. Теперь кататься на огород горожанам станет легче.

Сегодня Петербург пересекают более 400 километров железнодорожных путей. Электрички позволяют отправиться не только на дачу, за город, но и добраться из одного района Северной столицы, в другой. Таким образом, электрички выступают даже в качестве городского общественного транспорта. Кроме того, путешествие на поезде – это романтично.

Предоставляя людям старшего поколения – ветеранам, пенсионерам, работникам предпенсионного возраста и многодетным родителям право на круглогодичный бесплатный проезд в электричках, город оказывает им существенную материальную помощь, расширяет возможности для полноценного отдыха и укрепления здоровья.

Напомним, что право на круглогодичный бесплатный проезд в электричках Петербурга получили:

- Ветераны труды и военной службы;

- Ветераны тыла ВОВ;

- Пенсионеры;

- Жертвы политических репрессий;

- «Мать-героиня» и обладатели ордена «Родительская слава».

Также еще и студенты Ленобласти и Петербурга смогут бесплатно ездить по пригородной железной дороге совершенно бесплатно на время учебы с 1 сентября.

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Льготники получат право на бесплатный проезд в электричках Петербурга

Петербургские льготники смогут круглый год ездить на пригородных электричках города совершенно бесплатно. Такое предложение в понедельник, 15 апреля, было внесено на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Северной столицы.(подробности)

Студенты получат право на бесплатный проезд в электричках Ленобласти

Власти Ленинградской области обратили свое внимание на важный слой общества, имеющий большие перспективы – студентов. В Петербурге и 47-м регионе их большое количество. Многие из них учатся в Северной столице, а живут в общежитии и по выходным приезжают домой к родителям, например, в Тосно или Всеволожск. Все это расходы, которые порой, бьют по «бедному студенческому карману». Правительство региона приняло решение, что с 1 сентября 2019 года для этой категории граждан нужно ввести льготный проезд в железнодорожном транспорте. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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