Алексей Панин задолжал ГИБДД штрафов на 400 тысяч рублей, а Дмитрий Хрусталев вовсе лишен прав

Какой русский не любит быстрой езды? А тем более на хорошем автомобиле да по хорошим дорогам. Ничто человеческое не чуждо и звездам - они тоже лихачат и, как следствие, нарываются на штрафы. Вот только кто-то делает это случайно, например, из-за невнимательности, выкладывая очередной сторис в свой Instagram, а кто-то осознанно и регулярно. «Комсомолка» изучила, у кого из звезд самые напряженные отношения с ГИБДД.

«ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА»

Пальму первенства самого злостного нарушителя получает 41-летний актер Алексей Панин. Кстати, как и его герой Серега в фильме «Жмурки», Панин гоняет по Москве на черном бумере. На сайте судебных приставов у артиста 210 не погашенных штрафов! А общая сумма, которую он задолжал казне с начала 2017 года – более 400 тысяч рублей! Тут и неправильная парковка, и превышение скорости, и пересечение двойной сплошной, и выезд на встречку.

Артист даже не скрывает, что правилами дорожного движения может пренебречь. В начале прошлого года он с гордостью демонстрировал своим подписчикам видео в Instagram, на котором несется по Ленинскому проспекту в Москве, не пристегиваясь.

Алексей Панин игнорирует многочисленные штрафы на сайте ФССП.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Это все ложь, государство устроило мне показательную порку, - заявил Панин корреспонденту «КП». – Ложь на 70 процентов. У меня, конечно, есть штрафы, но не в таких же количествах! С судебными приставами я общаться не буду, это бесполезно.

Не удивительно, что Панин уже несколько лет как облюбовал курорты Крыма. За границу актера просто не выпускают. К слову, еще год назад штрафов от гаишников у Панина было куда больше. СМИ писали, что речь шла о сумме более миллиона рублей! Но артист уверяет, что ни копейки не платил. Может, они просто перестали отображаться в системе…

«ПЕШЕХОДОМ БЫТЬ ЛУЧШЕ»

Еще один любитель погонять вволю – телеведущий Дмитрий Хрусталев. По данным с официального сайта судебных приставов, за последние два года соведущий Ивана Урганта попался гаишникам 26 раз! Но как добропорядочный гражданин, Дмитрий не держит за собой долгов – все его штрафы оплачены. И в ближайшее время новых нарушений не предвидится, ведь в апреле 40-летнего шоумена лишили прав.

Дмитрий Хрусталев рад, что стал пешеходам на 1,5 года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Хрусталева остановили на одной из московских трасс и попросили пройти освидетельствование, но ведущий отказался.

- Дмитрий ехал на своем автомобиле на съемку передачи «Вечерний Ургант». Проходить медосмотр не стал из-за того, что опаздывал в студию. Дима очень ответственный человек и не мог подвести съемочную группу. Никаких претензий к полиции у него нет. Ему еще тогда объяснили все последствия, но он сделал свой осознанный выбор, - рассказывала «КП» директор артиста Анна Тригуб. - Безусловно, в тот день он был трезв. И лучшее тому подтверждение - это вышедшая в эфир программа.

Так или иначе, полтора года Дмитрий не сможет сесть за руль, о чем он совсем не сожалеет. Недавно он выложил в Instagram фото своих первых прав и написал ободряющий пост.

«21 апреля 1998. Тосно. Первое водительское удостоверение. Я 21 год за рулем и только сейчас понял, мне помогли, пешеходом быть круче».

ПО ТРИ НАРУШЕНИЯ В МЕСЯЦ

Сын известного актера Дмитрия Нагиева Кирилл - парень «горячий» и многообещающий. Так же, как и знаменитый отец, он снимается в кино и работает ведущим. А еще увлекается экстремальными видами спорта: серфингом, сноубордом. Передвигаться Нагиев-младший предпочитает на скейтбордах, байках и яхтах, так как часто путешествует в экзотические страны, где снимает интересные ролики о своих приключениях.

- Зима отступила, на сердце становится теплее, я в предвкушении новых путешествий с друзьями, - похвастался недавно Кирилл Нагиев перед своими подписчиками.

Экстремал Кирилл Нагиев любит путешествия и быструю езду.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В остальное время 29-летний Кирилл живет в Петербурге со своей девушкой Юлией Мельниковой и любит погонять на своем спортивном авто по дорогам Северной столицы. Благо, пока у него не было ни одной серьезной аварии. А вот штрафов Кирилл накопил уже достаточно. Только с начала этого года он нарушил правила пятнадцать раз! В бюджет ГИБДД он задолжал четырнадцать с половиной тысяч рублей.

Кстати, в отличие от своего сына, сам шоумен Дмитрий Нагиев ездит по правилам и штрафов не получает. Свои автомобили «Кадилак Эсклайд» и «Мерседес» S-класса стоимостью по 5 млн. рублей каждый бережет.

ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЕДАЛИ

У флегматичной Ренаты Литвиновой уже 27 лет водительского стажа. И хотя у звезды «Таежного романа» есть личный водитель, она и сама бывает, садится за руль. Так с начала года загадочная блондинка умудрилась нарушить правила ПДД семь раз, на сумму более двадцати тысяч рублей. Ездит Литвинова на автомобилях исключительно марки «Ягуар», таких же элегантных, как и она сама.

Рената Литвинова предпочитает только автомобили "Ягуар".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я очень рассеянная и часто путаю газ с тормозом, - рассказывала Рената журналистам. - У меня хоть и большой стаж, но я не могу сказать, что я какой-то отъявленный автомобилист.

В 2016 году Литвинова даже участвовала в традиционном заезде автомобилей советской эпохи «ГУМ-авторалли». Но так как в заезде приняли участие боле ста автомобилей, Рената предпочла остаться на пассажирском сидении.

КСТАТИ

Телеведущий Пряников расплачивается за кредит, а футболист Кержаков должен миллионы алиментов

По данным Федеральной службы судебных приставов этим летом за границу не смогут вылететь 3 млн. россиян. Есть среди них звезды. Помимо штрафов у многих имеются долги по алиментам и кредитам, а это совсем другие суммы.

Телеведущий Александр Пряников в 2005 году взял кредит на сумму 100 тысяч долларов, чтобы построить большой дом в Балашихе для своей семьи. Однако через несколько лет возникли финансовые проблемы, а банк отказался взять в залог дом и выставил неустойку. Из-за финансовых проблем от ведущего ушла жена с двумя детьми. Сам 49-летний Пряников продолжает расплачиваться по долгам – сейчас эта сумма составляет более пяти миллионов рублей.

Лучший бомбардир в истории 36-летний Александр Кержаков еще и многодетный отец. Его старшая дочь 13-летняя Даша живет с мамой, и раньше спортсмен исправно платил алименты. Вот только в последнее время из-за судебных тяжб и проблем (Кержаков находится в процессе развода с Миланой Тюльпановой, - прим. Авт.), платежи стали не регулярными. В итоге по данным ФССП Кержаков задолжал первой жене Марии Головой более 15 млн. рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Долг Началовой «всплыл» только после смерти

Судебные приставы Москвы очень «вовремя» приступили к взысканию долга с певицы Юлии Началовой, которая умерла в больнице 16 марта 2019 года. Согласно сайту судебных приставов исполнительное производство началось 19 марта, через три дня после смерти артистки.

Судебный приставы решили взыскать долг с Юлии Началовой после ее смерти.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Странно, что судебное решение о взыскании налоговой задолженности на сумму 47 тысяч рублей вынесено в декабре 2017 года, однако кредитор решил предъявить исполнительный лист только сейчас. За что именно задолжала Началова, не ясно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Андрей РАЗИН, бывший продюсер группы «Ласковый май»: Приставы не хотят связываться с артистами

- Я работал старшим судебным приставом города Сочи шесть лет. И хочу вам сказать, что на самом деле звезд, у которых огромные задолженности в бюджет, гораздо больше! Просто судебные приставы не хотят с ними связываться. Ну, вот представьте, у Лолиты были долги за ЖКХ, она судилась из-за них. А если бы пристав внес ее в список и наложил запрет на выезд? А у нее гастроли и сумма за выступление 300 тыс. долларов. Она сразу бы выставила иск за срыв концерта судебным приставам, за то, что они нанесли ей урон. И выиграла бы! И такие случаи есть. Когда богачи выигрывают иски против ФССП еще на большую сумму, чем они изначально должны. После такого желания что-то взыскивать с артистов сразу пропадает.