2019-05-06T11:35:36+03:00
Новости компаний

«Лидер Групп» наградили за строительство Мурино

Застройщик уже возвёл в городе три жилых комплекса, а теперь — строит ещё шесть
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«Лидер Групп» не только строит жилые дома, но и активно создаёт социальную и транспортную инфраструктуры.«Лидер Групп» не только строит жилые дома, но и активно создаёт социальную и транспортную инфраструктуры.
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И.о. главы администрации «Муринского городского поселения» Валерий Гаркавый вручил награду «За заслуги в созидании города Мурино» представителям «Лидер Групп» на торжественной церемонии присвоения посёлку статуса города. Присутствовал на ней и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

—В жизни каждого человека бывают моменты, которые запоминаются на всю жизнь. Один из таких моментов для нас всех здесь сидящих — это переход Мурино в город. Я всех поздравляю с этим торжеством! Считаю, что со временем Мурино будет одним из красивейших городов Ленобласти. У нас для этого всё есть, — уверен Дрозденко.

Группа компаний «Лидер Групп» является одним из крупнейших девелоперов, работающих в Мурино. Здесь компания уже построила жилые комплексы «Девятый вал», «Девятый вал 2» и «Три кита 1», а теперь — возводит «Три кита 2», «Три кита 3», «Территория», «Территория 2», «Территория 3» и VITAMIN. Все проекты относятся к «комфорт-классу» и располагаются в шаговой доступности от метро «Девяткино».

К слову, «Лидер Групп» строит не только жилые дома, но и активно создаёт социальную и транспортную инфраструктуры: детские сады, дороги, школы, спортивные комплексы и другие объекты.

КОНКРЕТНО

При возведении жилого комплекса комфорт-класса «Территория» использована кирпично-монолитная технология. В благоустроенном охраняемом дворе есть собственные детский сад и детский театр, а также спортивные площадки. Кроме того, имеется подземный паркинг, а холлы радуют глаз дизайнерской отделкой. В ЖК VITAMIN, помимо преимуществ «Территории», есть удобный выезд на КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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