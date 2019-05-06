Ленинградские «диваны» вернутся на Васильевский остров спустя 20 лет

«Вернуть скамейки и людей на улицы», - такую цель поставила перед собой петербурженка Мария Тиника. Женщина обратила внимание, что на ее родном Васильевском острове катастрофически не хватает мест для отдыха прохожих. Пенсионеры набираются сил, примостившись на крыльце магазина или клумбе, туристы сидят на набережной, да и мамочкам с колясками негде перевести дух. Два года активистка потратила на то, чтобы вернуть знаменитые ленинградские «диваны» на улицы района.

НЕГДЕ ОТДОХНУТЬ

- Началось все в 2017 году. Тогда у моей мамы случился инсульт, - вспоминает Мария Тиника. - Врачи требовали, чтобы она гуляла, двигалась. При этом у нее должна быть возможность где-то отдохнуть. Тогда я решила посмотреть, куда мама может пойти на Васильевском острове. Я специально замерила: от нашего дома на углу набережной Лейтенанта Шмидта и 19-ой линии ВО до ближайшей скамейки – 700 метров.

До начала 2000-х на набережной Лейтенанта Шмидта были скамейки на бульваре и у памятника И Ф. Крузенштерну. Фото: предоставлено героем публикации.

Мария начала думать, как решить проблему. Поставить на улице стул нельзя – уберут. Установить скамейку самостоятельно тоже не получится. Для этого нужно добиться разрешения от городских властей.

- Я написала обращение в программу «Комфортная городская среда», - рассказывает женщина. - Они ответили, что рассматриваются объекты, расположенные во дворах или в «зонах зеленых насаждений общего пользования». После этого дважды обращалась в Комитет по благоустройству. Они также отказали в просьбе. Сначала они сообщили, что скамейки будут мешать уборке улицы. Затем, что их нужно согласовать с КГИОП.

20 ЛЕТ НАЗАД СКАМЕЙКИ ИСЧЕЗЛИ

Спустя несколько месяцев бюрократических проволочек Мария оставила заявку на портале «Твой бюджет». Пока велось голосование, автор проекта создала интерактивную карту Васильевского острова на основе архивных фотографий. Снимки с изображением ленинградских «диванов» женщина собирала по социальным сетям.

На карте обозначено больше 30 адресов, откуда исчезли скамейки. Фото: скриншот карты.

- Выяснилось, что почти на всех улицах и бульварах скамейки были, - объясняет Мария. - Еще в 1865 году закон об их установке подписал городской парламент. И стояли они приблизительно до 1999 года, а потом исчезли.

На отсутствие скамеек жаловалась не только Мария. Жительницы Васильевского острова Олеся Скрябина и Валентина Соловьева также предложили установить лавочки. Олеся – нестандартные полукруглые сидения на бульварах, а Валентина – скамейку у станции метро. В итоге инициативы объединили, и проект получил большинство голосов.

"Дивана" на аллее 14-15 линии ВО. Фото: Александр Гуков/группа ВК "Живем на Васильевском | Васильевский остров".

Первые «диваны» появились на 14-15 линиях Васильевского острова в конце марта. Следом облагородили 16-7 и 18-19 линии, а также Средний проспект. Единственная заминка вышла со скамейкой у входа в метро. Ее появления активисты еще ждут.

- Всего их 41. Это, конечно, не конец. Нам бы очень хотелось увидеть скамейки на набережных. Раньше Лейтенанта Шмидта было популярным местом для прогулок. Сейчас там нет ни одного пожилого человека. Многие старики уже не помнят, как выглядит Нева. Нет условий ни для них, ни для мамочек с колясками. Сейчас мы думаем, как вернуть «диваны» туда и на набережную Макарова. Летом там много иностранцев, которые вынуждены сидеть на голой земле.

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