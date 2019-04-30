Михаил Боярский приступил к съемкам четвертой части «Гардемаринов» в Крыму

Неделю назад в Севастополе начались съемки четвертой части картины Светланы Дружининой «Гардемарины». Прошлым летом успели отснять лишь несколько сцен. Михаил Боярский недавно прибыл на полуостров и пробудет здесь до середины мая. Дальше съемки продолжатся в павильонах «Мосфильма». По задумке постановщика, главные герои должны принять участие в Крымской войне. Дружинина, как и обещала, воскресит персонажа Боярского шевалье Де Брильи.

По случаю Пасхи режиссер Светлана Дружинина дала съемочной бригаде выходной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Пасху, в воскресенье, режиссер дала отдохнуть всем, кто задействован в картине. «Вчера по случаю праздника устроили выходной!», - сообщила поклонникам в Instagram режиссер и приложила к посту подтверждающее фото.Михаил Сергеевич с коллегами побывал в местном храме, где освятил куличи и сфотографировался с настоятелем.

Напомним, кроме Михаила Боярского в четвертых «Гардемаринах» снимутся Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Черный, Ольга Машная, Кристина Орбакайте и даже Дима Билан.