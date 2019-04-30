2019-04-30T18:23:36+03:00
Звезды

Михаил Боярский приступил к съемкам четвертой части «Гардемаринов» в Крыму

Но по случаю праздника Пасхи режиссер картины Светлана Дружинина устроила всем выходной
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Михаил Боярский вновь снимается в гардемаринах.Михаил Боярский вновь снимается в гардемаринах.Фото: кадр из фильма
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Неделю назад в Севастополе начались съемки четвертой части картины Светланы Дружининой «Гардемарины». Прошлым летом успели отснять лишь несколько сцен. Михаил Боярский недавно прибыл на полуостров и пробудет здесь до середины мая. Дальше съемки продолжатся в павильонах «Мосфильма». По задумке постановщика, главные герои должны принять участие в Крымской войне. Дружинина, как и обещала, воскресит персонажа Боярского шевалье Де Брильи.

По случаю Пасхи режиссер Светлана Дружинина дала съемочной бригаде выходной. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

По случаю Пасхи режиссер Светлана Дружинина дала съемочной бригаде выходной.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Пасху, в воскресенье, режиссер дала отдохнуть всем, кто задействован в картине. «Вчера по случаю праздника устроили выходной!», - сообщила поклонникам в Instagram режиссер и приложила к посту подтверждающее фото.Михаил Сергеевич с коллегами побывал в местном храме, где освятил куличи и сфотографировался с настоятелем.

Напомним, кроме Михаила Боярского в четвертых «Гардемаринах» снимутся Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Анна Семенович, Михаил Мамаев, Александр Панкратов-Черный, Ольга Машная, Кристина Орбакайте и даже Дима Билан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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