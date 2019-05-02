Спят на полу и голых матрацах: В Петербурге «дети-маугли» живут среди мусора и тараканов

Жуткая история из Петербурга. Жители Московского района рассказали о квартире, в которой не живут, а выживают «дети-маугли». Фотографии и видео они опубликовали в интернете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706519" frameborder="0"></iframe> Дети-маугли в Петербурге.

На кадрах видно, что в жилище царит полнейшая антисанитария. Повсюду ползают тараканы и клопы, комнаты утопают в мусоре. На полу разбросаны вещи, остатки еды, пакеты. Сами дети, одетые в грязные лохмотья, спят на голых матрацах. Здесь же, на кровати, лежат экскременты.

Ребятишки вынуждены спать на голых матрацах. Фото: соцсети.

-- Стоит жуткий смрад, везде грязь. Дети тоже грязные, - рассказывают очевидцы. – Всякая живность, насекомые, поползли по другим квартирам.

Семья живет в доме на 5-ом Предпортовом проезде. По словам соседей, органы опеки в курсе ситуации, но ничего не делают. Жильцы рассказывают, что дети не ходят в школу и садик. Часто гуляют одни во дворе. Родителей рядом нет. Приглядывает за малышами старшая сестра. Ей около 14 лет. Всего в семье четверо детей. Младший, на вид, не старше пяти.

Жить в таких условиях невозможно. Фото: соцсети.

Жильцы говорят, что не раз делали женщине замечания. Однако внимания на них она не обращает. На помощь детям собираются неравнодушные петербуржцы. Они планируют обратиться в соцслужбы и к Уполномоченному по правам ребенка, чтобы спасти малышей. Некоторые намерены приехать в квартиру, чтобы привезти детям еду и одежду.

- Люди, кто живет в Питере? Давайте соберемся и съездим туда, вызовем участкового, ПДН, опеку и, может, хоть как-то поможем бедным детишкам, очень их жаль, они ведь не виноваты, что у них такая мамаша! - обратилась к пользователям Александра Нирка. - И, может, действительно мы сможем чем-то помочь. Не может такого быть, что опека закрывает на все это глаза! Я уж точно это так не оставлю, бедные детишки.

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