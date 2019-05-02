2019-05-02T14:27:42+03:00
Происшествия

Спят на полу и голых матрацах: В Петербурге «дети-маугли» живут среди мусора и тараканов

Местные жители рассказали о матери, которая держит четверых ребятишек в ужасных условиях [фото, видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Дети живут в полной антисанитарии. Фото: соцсети.Дети живут в полной антисанитарии. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Жуткая история из Петербурга. Жители Московского района рассказали о квартире, в которой не живут, а выживают «дети-маугли». Фотографии и видео они опубликовали в интернете.

Дети-маугли в Петербурге.

На кадрах видно, что в жилище царит полнейшая антисанитария. Повсюду ползают тараканы и клопы, комнаты утопают в мусоре. На полу разбросаны вещи, остатки еды, пакеты. Сами дети, одетые в грязные лохмотья, спят на голых матрацах. Здесь же, на кровати, лежат экскременты.

Ребятишки вынуждены спать на голых матрацах. Фото: соцсети.

Ребятишки вынуждены спать на голых матрацах. Фото: соцсети.

-- Стоит жуткий смрад, везде грязь. Дети тоже грязные, - рассказывают очевидцы. – Всякая живность, насекомые, поползли по другим квартирам.

Семья живет в доме на 5-ом Предпортовом проезде. По словам соседей, органы опеки в курсе ситуации, но ничего не делают. Жильцы рассказывают, что дети не ходят в школу и садик. Часто гуляют одни во дворе. Родителей рядом нет. Приглядывает за малышами старшая сестра. Ей около 14 лет. Всего в семье четверо детей. Младший, на вид, не старше пяти.

Жить в таких условиях невозможно. Фото: соцсети.

Жить в таких условиях невозможно. Фото: соцсети.

Жильцы говорят, что не раз делали женщине замечания. Однако внимания на них она не обращает. На помощь детям собираются неравнодушные петербуржцы. Они планируют обратиться в соцслужбы и к Уполномоченному по правам ребенка, чтобы спасти малышей. Некоторые намерены приехать в квартиру, чтобы привезти детям еду и одежду.

- Люди, кто живет в Питере? Давайте соберемся и съездим туда, вызовем участкового, ПДН, опеку и, может, хоть как-то поможем бедным детишкам, очень их жаль, они ведь не виноваты, что у них такая мамаша! - обратилась к пользователям Александра Нирка. - И, может, действительно мы сможем чем-то помочь. Не может такого быть, что опека закрывает на все это глаза! Я уж точно это так не оставлю, бедные детишки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мерзкое зрелище»: В Петербурге пассажиры автобуса сняли на видео, как родители поят пивом маленькую дочку

Отвратительное и по-обыденному страшное зрелище могли увидеть пассажиры автобуса, ехавшего вечером субботы из Петербурга в Гатчину. Молодые мама и папа, державшие на руках двух детей, не только сами «хлестали из горла» пиво, но и поили им маленькую дочку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
С начала года из Петербурга отправили на родину больше 400 мигрантов
В Невском районе Петербурга дотла выгорели четыре «люксовых» автомобиля
В поселке Славянка муж напал на жену с ножом во время застолья
«Нас ждет сложный матч»: Сергей Семак рассказал о предстоящей встрече «Зенита» с «Ахматом»
В Петербурге арестовали капитана затонувшего в Финском заливе катера
На Социалистической улице во Всеволожске полыхают частные дома
На Петербург и Ленинградскую область надвигается сильный ветер с дождем
Заместитель руководителя ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Николай Роговой уволен указом президента России
День Весны и Труда Александр Дрозденко провел вместе с фермерами
На майские праздники Петербург и Москву свяжут два дополнительных поезда
Петербуржцев попросили не делать фото с дикими животными
После обоюдной поножовщины 18-летний юноша и его отчим оказались в больнице
На Гостилицком шоссе под Петербургом произошло смертельное ДТП
Двухлетний малыш из Сестрорецка оказался в больнице, после того, как выпил чистящее средство для ванны
«Спасибо за победу»: Петербуржцы выстроились в живую открытку в честь 9 мая
Малообеспеченные семьи в Петербурге будут определять по-новому
В Петербурге началось шествие в честь Праздника Весны и Труда
Перчатки дадим: Петербуржцев позвали носить мигрирующих через шоссе жаб
На Таллинском шоссе полицейские со стрельбой ловили лихача на тракторе
1 мая в Петербурге будет солнечным и теплым