«После смерти мужа я не хотела убираться»: Мать четверых детей-«маугли» объяснила, почему малыши жили в «квартире-помойке»

Тараканы, клопы, мусор, фекалии и хлам. В такой квартире в Петербурге жили четверо детей. Самой младшей из них сейчас 5 лет. Три сестры и братик, по словам соседей, редко ходили в школу, двое из них даже не разговаривают. 33-летняя Наталья не следила за своими малышами и отказалась убираться в квартире. А когда дети проказничали, сильно их избивала. Соседи часто жаловались в школу и опеку. Но повлиять на Наталью никто так и не смог. Тревогу сейчас забила подруга Натальи, которая прожила с семьей несколько месяцев.

«ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК УМЕР, ВТОРОГО ЗАБРАЛИ»

- Там ужасные условия, - делится знакомая семьи Ирина (имя изменено - прим. ред.). - Я мать детей Наташу знаю еще с детства, она росла в детском доме. Я ее на улице нашла, когда она сбежала от своего усыновителя. Ей было 11-12 лет. Я ее отмыла и приютила. Она говорила, что ее усыновитель постоянно насилует. Потом встретила ее уже беременной. Но ребенка я так и не увидела. Я спрашивала у нее: «Где он?». А потом оказалось, что младенец умер после родов, она на нем просто уснула. Сразу же после этого она родила второго ребенка. На чердаке с ним жила. Когда малышке было 8 месяцев, Наташа с ней попала в больницу. Там она психанула, что малышка кричит и грохнула ее об пол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/706685" frameborder="0"></iframe> Семейное неблагополучие в Петербурге.Артем КИЛЬКИН

На второго ребенка Наталью лишили родительских прав. Сейчас старшая дочка живет в США вместе с приемными родителями. Самой же женщине выделили квартиру, в которой она в последнее время жила с четырьмя детьми (мальчику – 9 лет, девочкам – 5,8 и 11 лет). Двое младших детей – от последнего супруга. В семье все было более-менее, пока не произошла трагедия. Супруг Натальи в ноябре 2018 года скончался от рака.

Квартира,в которой жили дети Фото: предоставлено Ириной

- Наташа мне позвонила и попросила помочь, пожить у нее, - поясняет соседка Ирина. - Я у нее редко раньше была, но видела эту грязь. Она мне говорила, что не успевает детей в школу водить. Поэтому я сняла у нее комнату, за два месяца заплатила деньги. Там был сильный свинарник, мы все убрали, вычистили. Ушли на работу. Возвращаемся и такая картина: посреди комнаты мешок с вещами, которая она принесла с помойки. В шкафу тараканы, холодильник пустой. А потом она и вовсе купила собаку на детское пособие.

Вот так спали дети Фото: предоставлено Ириной

«ИЗ ПОРТФЕЛЯ ДЕВОЧКИ ВЫПОЛЗАЛИ ТАРАКАНЫ»

Наталья, по словам соседей, часто срывалась на своих детях.

- Дети в школу не ходили, - поясняет соседка. – Она это объясняла так: «Мне лень их водить, далеко очень». Нам водить в школу и садик их тоже не давала. Она часто била детей. Особенно старшую дочь. Кричала нам, когда мы заступались: «Это мои дети, что хочу, то и делаю». Ремнем и поводком колотила их. Держала рот дочери, чтобы та не кричала. Она пинала дочь, брала за волосы и била об стену. А не водила в школу, чтобы не видели синяки там. Говорила учителям, что дети болеют.

В квартире не убирались Фото: предоставлено Ириной

Дети Натальи, по словам соседей, всегда были голодные.

- Наташа бывает, уйдет на целый день, закрывала детей в комнате, - делится Ирина. - Один раз мы встали, видим, ребенок на балконе, встал на стул и смотрит вниз. Мог бы упасть, мы его сняли. На следующий день слышим, кто-то плачет. Оказалось, мальчика заперли в стиральной машинке. Он не разговаривает у них вообще. Жестами показал, что это средняя сестра сделала. Он очень худенький. Кормила она их очень редко. Сын ее даже в обморок падал от голода. Поэтому пока мы с ними жили, мы их кормили.

Сейчас маму детей проверяют следователи Фото: предоставлено Ириной

Соседка по комнате все происходящее сняла на видео. Комнаты утопают в мусоре. На полу разбросаны вещи, остатки еды, пакеты. Сами дети, одетые в грязные лохмотья, спят на голых матрасах.

Наталья утверждает, что у нее был срыв Фото: предоставлено Ириной

- В квартире тараканы и клопы, - добавляет Ирина. - Дети спали в грязи. Там же экскременты от собаки - писала она прямо на кровати. Два дня все это лежало. 6-летняя девочка у нее как и сын тоже не говорит. Только двое детей разговаривают, их крики часто слышали соседи. Дочку Наташи недавно перевели в другую школу. В прежней ее травили. Она приходила вшивая, когда открывала рюкзак, из него тараканы расползались. Грязная, рваная. Еще она там в школе воровала часто.

Сейчас маму детей проверяют следователи Фото: предоставлено Ириной

«У МЕНЯ БЫЛ СРЫВ»

Сама Наталья утверждает, что рассказа ее подруги – месть. Квартиросъемщица якобы отказалась платить деньги за жилье и «воровала» ее деньги. А когда Наталья ее выставила, решила опубликовать фото и видео в соцсетях.

Мать детей все обвинения отрицаетФото: Артем КИЛЬКИН

- У меня был небольшой срыв, когда муж умер, - признается Наталья. - Он скончался в ноябре. Мы с ним жили больше 10 лет. Двое детей от него. Перед смертью он записал и двух других на себя. Раньше у нас все хорошо было. Не было такого. Вот в декабре у меня после его смерти и был срыв. Психически это все сложно. Алкоголя у меня практически не было. На детей я обращала внимание. Просто не хотелось ничего убирать. Да, действительно, мой первый ребенок умер. Не прожил и дня. Причина смерти не установлена. На второго ребенка меня лишили родительских прав, потому что я жила на улице.

Дети воспитывались раньше в полной семье Фото: предоставлено соседкой Натальи

Сама Наталья по профессии маляр-штукатур. Раньше она работала шофером, а ее муж был дальнобойщиком.

- Сейчас я не работаю, сижу с детьми дома, ребенок инвалид у меня, - поясняет мать. – Инвалид, потому что отстает в речевом развитии. А сын не разговаривает из-за гипоксии. Я еще раз говорю, я ухаживала за ними, просто у меня не было стимула убираться. Это было только один месяц. Сейчас все нормально. Тараканы у нас были, но клопов не было.

Раньше у детей Натальи была обычная жизнь

«ВЕРНУ ДЕТЕЙ ОБРАТНО»

Наталью мы застали в секции возле своей квартиры. Сейчас детей у нее уже забрали в больницу. Только после этого она вызвала рабочих, чтобы те продезинфицировали квартиру.

- Все собаки были их, а не наши, - поясняет женщина. - Это все сфабриковано. Они хотели жить бесплатно, потом стали обворовывать. Конфликты у нас были с Ириной. Она оскорбляла моего мужа. Говорила, что отомстит мне. Сейчас дети в больнице. Врачи хотят убедиться что дети здоровы, из-за того что тараканы якобы ползали по их лицам. Многие видео сняты Ириной ночью, когда я спала. Они сняли те месте, куда я убиралась. Я обычно заметаю все в одну кучу, этот момент и сняли. А дети у меня каждый день мылись.

Наталья заявляет, что дети у нее всегда опрятные Фото: предоставлено соседкой Натальи

Дети, по словам матери, почти не пропускали школу и детский сад.

- У нас была травля в школе, дочь оскорбляли и обзывали, а ей всего 11 лет, - поясняет Наталья. - Она истерики устраивала, что не хочет в школу. Они будут ходить в школу и детский сад и дальше. Они каждый день там были, пока не заболели. Температурили в последнее время. Потом нас рвало. Детей голодными я никогда не держала.

Кто прав в этой истории, выясняют следователи Фото: предоставлено соседкой Натальи

Наталья, к слову, признает, что действительно наказывала детей.

- Я наказывала дочь за воровство, - поясняет мать. – Она ведь так в тюрьму попадет. Яйца она в магазине воровала и такое было неоднократно. По рукам ее била ошейником. Остальных детей наказывала ремнем по попе. Просто дети дерутся. Были случаи, что сын голову разбивал свой сестре. Просто интересно ему было - как кирпич упадет на нее. А перед этим он ломал ей руку. Столкнул с тумбочки.

Сейчас Наталья собирается навестить детей в больнице. По ее словам, за них она будет бороться до конца.

Наталья, по ее словам, всегда ухаживала за детьми Фото: предоставлено соседкой Натальи

- Зачем мне судиться с Ириной, - делится Наталья. - Мне главное забрать детей и жить спокойно. Они были у меня на море, ходили с цветами в первый класс. Чистые, опрятные. У меня дома сейчас чисто. Без детей я не смогу жить.

Сейчас свою проверку уже начали следователи.

- В ходе доследственной проверки будут тщательнейшим образом выяснены причины и условия, а также все обстоятельства происшедшего, проверена достоверность, распространенных фотографий и видеоматериалов, - поясняют в ГСУ СКР по Петербургу. - Также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за данной семьей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.