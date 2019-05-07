Прямая линия с «Комсомолкой»: Компания РЖД ответила на вопросы читателей

В преддверии самого активного сезона путешествий по железной дороге «Комсомолка» провела прямую линию с представителями РЖД. Сотрудники компании рассказали, как сэкономить на билетах, куда отправиться на майские праздники, и какое будущее ждет пригородный транспорт.

Дальние направления

- Есть ли какие-нибудь акции на поездки к морю? А именно на направление Санкт-Петербург – Крым. Билеты для мамы с ребенком 4 лет. Когда выгоднее брать билеты?

- В период курортного сезона 2019 года, а именно с 30 апреля по 30 сентября, будет действовать мультимодальное сообщение с привлечением автомобильного транспорта. Для удобства пассажиров на сайте и в кассах можно оформить «Единые билеты», состоящие из двух частей: билет на поезд и на автобус. Таким образом, на поезде вы следуете от любой станции (в том числе из Санкт-Петербурга) до станций Анапа или Краснодар, далее делаете пересадку и едете на автобусе до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, Керчи. Все рейсы состыкованы по времени отправления, организована служба поддержки пассажиров с багажом при пересадке.

Оформление «Единого билета» производится не позднее, чем за 1 час до отправления поезда со станции посадки пассажира и не позднее, чем за 24 часа до начала перевозки автомобильным транспортом. В «Едином билете» места указаны только для поезда, в автобусе – свободная рассадка.

Оформление талона на получение услуги по организации перевозки автомобильным транспортом начинается за 90 суток до начала железнодорожной перевозки и заканчивается за 24 часа до момента отправления автобуса.

В целях соблюдения единого международного стандарта в отношении сроков резервирования мест в пассажирских поездах увеличена глубина продажи до 90 суток (на некоторых маршрутах до 120 суток). Продажа билетов в поезда дальнего следования за 90 суток осуществляется через единую автоматизированную систему управления пассажирскими перевозками. Доступ к массиву мест обеспечен по всей территории России для оформления проездных документов в билетных кассах, через веб-ресурсы, транзакционные терминалы самообслуживания, платежные терминалы, мобильные устройства.

Расчет стоимости в поездах производится на системном уровне и зависит от уровня загрузки поезда, количества дней до отправления поезда, сезон, день недели и так далее. При этом основным фактором, влияющим на уровень тарифов, является прогноз спроса.

Для каждого направления, поезда и участка маршрута применяется своя ценовая политика

По мере заполнения поезда, а также в периоды повышенного спроса, тарифы на основном маршруте увеличиваются. В то же время, стоимость проезда на участках маршрута поезда может изменяться не пропорционально. В случае высокого спроса, стоимость проезда на определенном участке поезда может быть приближена к стоимости проезда по основному маршруту. На тех маршрутах или поездах, где наблюдается невысокий спрос, применяются пониженные тарифы (вплоть до даты отправления).

Система в реальном времени анализирует различные факторы и, в зависимости от полученных данных, периодически производит перерасчет стоимости проезда по всему маршруту следования, в результате цена билета может измениться.

Компания регулярно проводит различные маркетинговые акции, в рамках которых пассажир может приобрести билет по максимально низкому тарифу. Для детей предусмотрены льготы. Пассажир может провозить бесплатно 1 ребенка не старше 5 лет, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. Кроме того, для детей до 10 лет стоимость составляет 35% от стоимости полного тарифа. Для пассажиров в возрасте от 10 до 17 лет круглый год действует скидка 50% на поездки в плацкартных, общих вагонах, вагонах с местами для сидения.

- Какие услуги обязан оказывать проводник?

- Пассажир имеет полное право попросить проводника застелить ему полку в поезде. Эта услуга входит в стоимость билета и является для проводника прямой обязанностью. Конечно, большинство людей сами справляются с этой задачей. Однако для беременных женщин, людей с ограниченными возможностями и пожилых кровать должна быть застелена в обязательном порядке. Посуда для чаепития: чашка и ложка предоставляются пассажиру бесплатно. Как и иголка с ниткой, если пассажиру внезапно потребовалось зашить одежду. Не нужно платить и за подзарядку мобильных телефонов. Кроме того, пассажир может попросить разогреть что-то в микроволновой печи. В фирменном поезде просьба должны удовлетворить в обязательном порядке. Дополнительно в цену поездки входят настольные игры. Получить свежие газеты и фирменный набор, в который водят мыло, зубная щетка, зубная паста и влажные салфетки, пассажир сможет только в том случае, если он едет в фирменном поезде, или в вагоне повышенной комфортности.

Благодаря приветливым проводницам путешествие по железным дорогам будет в разы приятнее. Фото предоставлено Октябрьской железной дорогой.

- Какие бонусы и привилегии сейчас имеются для постоянных клиентов РЖД?

- Для постоянных клиентов компании разработана программа лояльности «РЖД Бонус». Она дает возможность накапливать баллы за поездки. Чтобы стать ее участником, необходимо зарегистрироваться на сайте. При регистрации пассажиру присваивается уникальный номер счета. Его необходимо указывать при покупке билета. Баллы за совершенные поездки начисляются в зависимости от стоимости приобретенного билета из расчета 3 балла за каждые потраченные 10 рублей. Если при покупке билета не был указан номер счета, у участника программы лояльности имеется возможность восстановить неучтенные баллы в «Личном кабинете» на сайте программы (не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 120 дней после даты завершения поездки).

Существуют два уровня участия в программе: «Базовый» и «Золотой»:

- «Базовый уровень» присваивается сразу после регистрации и позволяет накапливать баллы за поездки и тратить их на премиальные билеты;

- «Золотой уровень» – элитный уровень участия в программе, для достижения которого участнику необходимо набрать 35 000 квалификационных баллов или совершить 50 поездок в вагонах категории не ниже «купе» в течение года. Участники «Золотого уровня» получают ряд привилегий, таких как бесплатный пропуск в залы ожидания, оформление премиальных билетов без ограничения, скидка 10% на санаторно-курортные услуги в санаториях партнера «РЖД-Здоровье», а также 50% премиальных баллов за каждую совершенную поездку.

При наличии на счете достаточного количества баллов для совершения премиальной поездки участник может на сайте оформить премиальный билет в купейные вагоны, СВ и Люкс. При этом необходимо оплатить полную стоимость всех сервисных услуг, включая стоимость комплекта постельного белья. Ознакомиться со всеми условиями программы можно на официальном сайте.

Программа лояльности «РЖД Бонус» имеет ряд партнеров, за пользование услугами которых участникам программы начисляются дополнительные премиальные баллы или предоставляются скидки при предъявлении карты или номера участника «РЖД Бонус».

Также в рамках программы реализованы специальные проекты для студентов и семей. Первый позволяет студентам и аспирантам очных отделений учебных заведений страны получать скидку 25% на проезд в купейных вагонах и вагонах с местами для сидения, приравненных к вагонам типа «купе». Второй дает возможность создать семейный счет и накапливать баллы за поездки на общем счете.

- Будет ли прицепной вагон из Кургана до Санкт-Петербурга в июле на Петропавловский поезд? И когда начнут продажу билетов на 15 июля?

- В настоящее время прямое железнодорожное сообщение по маршруту Санкт-Петербург – Петропавловск отсутствует. Это направление обеспечивается двумя вагонами беспересадочного сообщения, курсирующими с поездами №№ 145/146 и 191/192 Санкт-Петербург – Челябинск. Маршрут указанных вагонов беспересадочного сообщения проходит через станцию Курган.

Продажа билетов на поезда отправлением с 15 июля уже открыта.

- Мы каждое лето ездим в Калининград, но туда один-единственный поезд ходит. С недавнего времени маршрут проходит через Великий Новгород, что привело к увеличению времени в пути на целых три часа. Скажите, зачем надо ухудшать положение граждан, которые едут в Калининградскую область и обратно в Санкт-Петербург?

- В графике движения пассажирских поездов на 2019 г. изменен маршрут следования поезда № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург с заездом в Новгород-на-Волхове с целью обеспечения выезда пассажиров Новгородского региона в направлениях Калининградской области, а также в регионы ближнего зарубежья, а именно Республику Белоруссию и Литовскую республику. Также с целью максимального удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в направлении Калининградской области в осенне-весенний период увеличена периодичность курсирования поезда № 80/79. В настоящее время ведется работа по ускорению поезда.

С летнего графика движения в составе поезда №79/80 предусмотрены вагоны с кондиционерами и экотуалетами. Плацкартные вагоны с 2004 года постройки, купейные вагоны 2002-2003 годов постройки.

Фото предоставлено Октябрьской железной дорогой.

- Будет ли прямой поезд из Санкт-Петербурга до Астаны (новое название столицы Казахстана Нурсултана) летом?

- Поезд № 39/40 сообщением Санкт-Петербург – Астана Казахских железных дорог курсировал до декабря 2016 года, далее из-за отсутствия достаточного пассажиропотока в прямом направлении и низкой экономической эффективности казахский перевозчик решил его отменить. В настоящее время по освободившемуся расписанию этого поезда курсирует поезд № 191/192 сообщением Санкт-Петербург – Челябинск.

- Какие новые направления откроют этим летом? Хочется больше путешествовать и посмотреть новые места! А поезд - единственный транспорт, в котором чувствую себя уютно в дороге.

- В период майских перевозок 2019 года запланировано использовать 29 вновь запускаемых составов для назначения дополнительных поездов. Дополнительные поезда Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» совершат рейсы из Москвы в Санкт-Петербург, Хельсинки, Мурманск, Калининград. Из Северной столицы дополнительные рейсы назначены по направлениям, где есть повышенный спрос у пассажиров, как: Брянск, Казань, Ижевск, Волгоград, Ярославль, Орёл, Курск, Великие Луки, Осташков.

В случае повышенного спроса на поездки может быть увеличено количество дополнительных поездов, либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Кроме того, на период «летних» перевозок предполагается назначить 200 пассажирских поездов дальнего следования. В 2018 году курсировал 171 поезд. Увеличение объема перевозок в 2019 году обусловлено увеличением числа выходных дней.

Также необходимо отметить введенные в декабре 2018 года графике движения новых маршрутов Санкт-Петербург – Кострома (через Ярославль) и Калининград – Анапа (вагон беспересадочного сообщения).

Пригородные направления

- Когда спишут «Торжки», электропоезда серии ЭТ? Планируется ли обновление парка?

- На сегодняшний день для перевозки пассажиров в пригородном сообщении используются электропоезда различных серий и годов выпуска. Так, средний возраст электропоездов серий ЭТ2, ЭТ2М и ЭТ4А составляет 14 лет при назначенном сроке службы – 28 лет. Данные электропоезда технически исправны и соответствуют санитарно-техническим требованиям. Следует отметить, что средний возраст всего парка электропоездов составляет 15 лет (без учета электропоездов серии ЭС2Г «Ласточка», средний возраст которых 4 года).

В настоящее время производится планомерная замена морально-устаревшего подвижного на новые современные составы, оснащенные биотуалетами, системой микроклимата салонов, информационными табло. Так, в 2018 году на Витебском направлении, ввиду постепенного списания по сроку службы составов пригородных поездов, выбывающий подвижной состав был заменен на электропоезда серии ЭД4М категории «Комфорт». Они оснащены индивидуальными кресельными блоками, стеллажами для багажа, экологически чистыми туалетными комплексами, системой поддержания микроклимата салона и прислонно-сдвижными дверями.

Кроме этого, в целях повышения качества обслуживания пассажиров в декабре 2018 года АО «Северо-Западная пассажирская компания» ввело в эксплуатацию 4 пятивагонных электропоезда «Ласточка». Данные электропоезда обслуживают пригородные поезда на участке Санкт-Петербург – Тосно.

Компания не только закупает новый подвижной состав, но и регулярно занимаемся ремонтом парка. В 2018 году 9 составов, эксплуатируемых на Балтийском и Витебском направлении, были оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами. Уборка и наличие в них гигиенических принадлежностей находится на особом контроле. Если говорить в процентном отношении, то на сегодняшний день такими комплексами оснащены 82% электропоездов. Полностью завершить процесс «перехода» планируется к 2020 году.

Фото предоставлено Октябрьской железной дорогой.

- Каковы нормы отопления вагонов пригородных поездов?

- Температура воздуха в пассажирских салонах пригородных поездов на всем пути следования в зимнее и переходное время года определяется «Санитарными правилами по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» и составляет +11 - +15 градусов.

- Можно ли получить компенсацию за опоздание поезда?

- Возврат стоимости неиспользованного пассажиром билета для разовой поездки на поезде пригородного сообщения без указания мест производится только в часы незапланированного перерыва в движении таких поездов на станции отправления. Также пассажир имеет право вернуть полную стоимость проезда на пригородном поезде с указанием мест. Сделать это нужно до отправления состава в случае, если отправление отменено или задерживается более, чем на час.

В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта возврат денежных средств за неиспользованный билет, оформленный по безналичному расчету или с использованием платежной карты, производится на банковский счет лица, оплатившего проезд.

- Будут ли ходить «Ласточки» до Гатчины в этом году?

- В действующем графике движения с остановкой на станции Гатчина Варшавская курсирует ежедневно три пары поездов «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург-Балтийский – Луга.

- Действует ли ученический билет на «Ласточку»?

- Льготным проездом в пригородном поезде «Ласточка» (пригородного сообщения) обладают все категории граждан (в том числе и школьники), имеющие на это право.

Чтобы оформить проездной билет с оплатой 50 % от действующего тарифа для проезда в «Ласточке», школьник должен иметь при себе и предъявлять по требованию документы, подтверждающие право льготного проезда. К ним относятся справка учащегося с фотографией или ученический билет.

В поездах категории «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка» действуют все установленные федеральные и региональные льготы, таким образом, пассажиры льготных категорий, могут пользоваться правом льготного проезда со скидкой от 50% до 100% в соответствии с действующим законодательством.

При оформлении проездных документов в билетных кассах на поезда категории «Комфорт» необходимо уточнять кассирам категорию поезда.

Школьники Санкт-Петербурга, могут оформить абонементный проездной документ «Ежедневно» (сроком действия 1 месяц) с оплатой 50% от полной стоимости соответствующего абонемента. Также эта услуга доступна студентам.

Фото предоставлено Октябрьской железной дорогой.

- Почему отменили «круговые» поезда СПб Финл. - Белоостров через Дибуны - СПб Финляндский? Такое движение позволяет обслужить пассажиров от Петербурга до Белоострова, а поезда до Выборга сделать без остановок до Белоострова хотя бы. Уменьшилось бы время хода выборгских электричек.

- «Круговые» поезда по маршруту СПб-Финляндский – Сестрорецк и Белоостров – Дибуны – СПб-Финляндский назначены в обращение с 19 апреля 2019 года (6 поездов по рабочим дням и 2 поезда по выходным дням).

По вопросу следования Выборгских поездов без остановок до станции Белоостров с целью сокращения времени хода сообщаем, что в настоящее время по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг следуют с остановками только на станциях Удельная, Зеленогорск и Рощино 6 пар поездов по рабочим дням и 7 пар поездов по выходным дням, обслуживаемых составами «Ласточка». Сокращение остановок, а также возможность следования в скоростном режиме позволило сократить время в пути от Финляндского вокзала до станции Выборг до 1 часа 15 минут.

- Почему время хода дизельпоездов до Зеленогорска (далее Выборг через Приморск) без остановок больше, чем у электричек со всеми остановками?

- В связи с тем, что дизельэлектропоезда № 6791/6786 сообщением СПБ-Финляндский – Выборг через Приморск – СПб-Финляндский следуют в «часы-пик», то есть в часы с максимальными размерами движения поездов, ускорение их на участке СПб-Финляндский – Зеленогорск повлечет за собой отмену других электропоездов, что не приемлемо в часы с максимальным пассажиропотоком.

- Очень неудобно меняется расписание вечерних и последних электричек московского направления. Часто езжу из Тосно в Петербург с работы. Бывает, что из-за того, что электричку передвинули на 20 минут, не успеваю сесть в метро. Это очень неудобно, можно ли решить этот вопрос?

- По результату анализа изменения расписания последнего пригородного поезда с отправлением из Тосно в сторону Санкт-Петербурга (поезд №6542 отправлением 22:50, прибытием в 00:05) сообщаем, что в 2019 году из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры, расписание этого поезда было скорректировано. Организация проведения ремонтных работ является вынужденной мерой необходимой для обеспечения безопасности движения поездов.

- Будет ли восстановлен маршрут электропоезда Чудово (Новгородская обл.) - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург - Чудово (Новгородская обл.), которого так не хватает?

- Перевозчик осуществляет свои функции установленным законодательством порядком – предоставляет транспортное обслуживание по Договорам с субъектами РФ, которые определяют и заказывают необходимое количество поездов для перевозки пассажиров по своей территории. В настоящее время размеры движения пригородных поездов на участке Санкт-Петербург – Чудово – Санкт-Петербург соответствуют заказам Комитетов по транспорту Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. На сегодняшний день от субъектов РФ на заказ поездов по данному маршруту не поступал.

- Как изменится расписание поездов и электричек в направлении Пскова?

- С 4 августа 2018 года курсируют прямые поезда «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург – Псков. В действующем графике курсируют три пары таких поездов ежедневно. С расписанием можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД»

Маргарита Репина