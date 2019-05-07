Писательница Елена Чижова назвала Сталина «пособником» Гитлера в блокаде Ленинграда

БЛОК НА ПАМЯТЬ

В канун 9 мая в авторитетном швейцарском издании Neue Zurcher Zeitun вышла колонка известной петербургской писательницы, лауреата премии «Русский Букер» за роман «Время женщин» Елены Чижовой.

Большой тяжелый текст Елена посвятила, в частности, истории своей семьи. Воспоминаниям, которые передаются из поколения в поколение. Своей маме, которой в блокаду было всего 10 лет, бабушке, прабабушке. До эвакуации они провели в Ленинграде саму страшную, самую голодную блокадную зиму – 41/42 годов.

«Сегодня я понимаю: память моей (о трагедии – прим. авт.) была дважды заблокирована: снаружи и изнутри, - пишет Елена. – Изнутри, потому что – это боль, о которой трудно и страшно говорить. Снаружи – потому что мои близкие постоянно боялись «сказать лишнее». Даже во время самой войны тема блокады подвергалась цензуре – Советское государство делало все, чтобы скрыть правду».

Чижова уверена: именно по этой причине был уничтожен музей, «которому ленинградцы доверили дневники и личные вещи блокадного периода».

«Старшее поколение еще помнит пожар во дворе опустошенного музея, где все это было сожжено, - рассказывает писательница. – Под завалами также осталось и истинное число жертв трагедии среди мирного населения. Только после Перестройки была озвучена цифра: от 1 до 1,2 миллионов человек».

СТАЛИН НЕНАВИДЕЛ ЛЕНИНГРАД?

А дальше Елена рассказывает, что мама и бабушка все же не могли не вспоминать – украдкой, шепотом, иногда они «проговаривались» о том, что ребенку знать не следовало.

«Их рассказы стали моим блокадным камертоном, который легко помогает отличить правду от лжи», - пишет Елена.

А правда в ее представлении такая: Гитлер и Сталин равно виноваты в трагедии Ленинградской блокады: «Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два худших диктатора XX века сыграли эту трагическую фугу в четыре руки».

- Роль Гитлера очевидна: чтобы избежать неизбежной гибели людей и техники в боях в большом городе, он принял «научно обоснованное» решение - заморозить и уморить голодом все население Ленинграда, включая стариков и детей, - пишет Чижова.

Для Сталина же – уверена писательница – Ленинград был объектом ненависти. Он ненавидел город и его жителей за уверенность в себе, способность к независимому мышлению, чувство собственного достоинства. Их нужно было вырвать с корнем, для укрепления «богоподобной власти Сталина».

Ничем иным Елена не может объяснить тот факт, что во время блокады поезда везли с Ленинградских заводов на «большую землю» оружие и экипировку, а возвращались – с «сырьем» для него же: тысячами тонн различного металла, инструментов. Но продовольствия для горожан в них практически не было.

«По оценкам историков, было задействовано не менее ста грузовых поездов, - резюмировала Чижова». – «Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если бы не сотни тысяч человеческих жизней».

Мнение писательницы, взорвало русскоязычный интернет. На ее странице в Фейсбуке несколько десятков комментариев, по большей части негативных. Ей напомнили даже уголовный кодекс – статья «Реабилитация нацизма».

А ЧТО ГОВОРЯТ САМИ БЛОКАДНИКИ?

- Сталин ее саму за такие высказывания расстрелял бы, - не сомневается председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева. - Я не сомневаюсь: ничего подобного не было. Если бы Сталин считал необходимым сдать город, он бы не отправлял на его защиту такое количество вооруженных людей. Уничтожить Ленинград было невозможно. Там жили такие люди, которые не представляли даже на время сдачи города. Ей бы поинтересоваться историческими документами. Мы, дети блокады, живые свидетели этих событий, выпустили массу книг, которые могли бы ее образумить. Я бы не хотела быть с знакомой с этим человеком, и никогда не подала бы ей руки.

Жанна Яковлевна признает: Сталин действительно не любил некоторых руководителей Ленинградской партийной ячейки.

- Он считал их претендентами на свое место, думал, что его хотят сместить. Но это только его больное воображение, - вспоминает блокадница. – И об этом действительно знали. Но, о ненависти к городу – такого не было никогда.

Есть и другие мнения. Блокадник Виктор Смирнов с Чижовой согласен. Говорит, на это указывают все послевоенные материалы. И причина, кстати, все та же: он очень боялся за свое место, и за свою жизнь.

- Ведь революция происходила в Петрограде, все истоки идут отсюда, - говорит Смирнов. – Это потом, когда власть перебралась в Москву, он начал все это убирать. У Сталина точно был такой мотив, иначе зачем он накануне войны стал убирать Ленинскую гвардию и командиров многих частей?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Публицист, историк, писатель Николай СТАРИКОВ:

- Разговоры о том, что Сталин ненавидел Ленинград, - из той же серии, что Сталин ненавидел украинцев. На самом деле, он не испытывал ни особой любви, ни каких-то иных чувств к отдельным частям Союза. Все эти обсуждения - продолжение информационной войны и фальсификации истории. Сталина приравнивают к Гитлеру, Третий Рейх к СССР. А дальше будут попытки лишить нас всех завоеваний военного времени. Речь идет о прекращении права вето в ООН, «требовании» вернуть территории и так далее.

Лучший способ борьбы с невероятной чушью – игнорировать ее и людей, которые ее распространяют. Не покупать их книги, не ходить на их выступления, не подавать руку, если встретишь на улице. Хотя, боюсь, разум им не вернут даже такие действия.

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