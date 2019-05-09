2019-05-09T22:35:08+03:00
Общество

В Петербурге участниками акции «Бессмертный полк 2019» стали более миллиона человек

Установить рекорд удалось в том числе благодаря хорошей погоде [фото, видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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В Петербурге участники акции "Бессмертный полк" в 2019 году установили новый рекорд.В Петербурге участники акции "Бессмертный полк" в 2019 году установили новый рекорд.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Традиционно построение колонны в Петербурге началось у Площади Александра Невского. Первые участники с плакатами и флагштоками появились на Невском проспекте около полудня, за три часа до старта. С погодой повезло. Накануне Дня Победы в городе резко потеплело. Шумит гармонь, с разных сторон доносится «Катюша», «Бухенвальдский набат» и «Священная война».

Участники спешат на построение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Участники спешат на построение.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эх, хорошо поют, - улыбается подполковник Юрий Ефимов.

На его груди блестит десяток орденов и медалей. Прохожие вручают ему несколько гвоздик. Мужчина смущенно улыбается.

Юрий Ефимов посвяти жизнь медицине. Фото: Олег ЗОЛОТО

Юрий Ефимов посвяти жизнь медицине.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я более 20 лет отслужил в советской армии. Врач по образованию, спасал жизни и здоровье наших военнослужащих, - говорит он. - Сегодня наш праздник. Праздник моего отца – подполковника Пантелеймона Илларионовича Ефимова. Он служил в танковых войсках. Сегодня танк Т-34 сегодня главенствовал на параде. Папа сражался на таком же.

Шествие "Бессмертного полка" открыли ветераны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шествие "Бессмертного полка" открыли ветераны.Фото: Артем КИЛЬКИН

Раздается громогласное «ура» и колонна делает первые шаги. На 40 минут раньше запланированного времени. В одном строю с фотографиями героев, защищавших Родину от врага, шагают дети, внуки и правнуки фронтовиков. Многие пришли целыми семьями. Малыши с гордостью несут таблички и расспрашивают родителей о героических предках.

- Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, - из колонок доносится голос Юрия Левитана.

«Бессмертный полк» 9 мая 2019 года в Санкт-Петербурге.Олег ЗОЛОТО

ПОДВИГ ВРАЧЕЙ

В прошлом году в «Бессмертный полк» встали около миллиона человек. Среди тех, кто присоединился к акции сегодня, петербуржец Максим. Он держит в руках фотографии двух прадедов и прабабушки Паранич Александры Дмитриевны. Ее он называет мировой женщиной. Александра Дмитриевна всю свою жизнь спасала людей. Когда пришла война, ей было 33 года. За плечами – Ленинградская Военно-Медицинская Академия и несколько лет службы в воинской части города Калинин.

Максим гордится своими предками. Фото: Олег ЗОЛОТО

Максим гордится своими предками.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Прабабушка ушла на фронт вместе с прадедом. Она была начальником эвакогоспиталя, - делится Максим. - Затем начальником клинических лабораторий в госпиталях Ижевска, Смоленска, Сочи, Арзамаса, Одессы. Всю себя посвятила медицине и науке. Награждена орденами Красного знамени и Красной Звезды.

Ее муж, Данилов Александр Владимирович, был военврачом третьего ранга. В августе 1941 года связь с ним была потеряна. Он пропал без вести. О его судьбе семья узнала, когда обратилась в Военный архив. Родственники выяснили, что Александр Владимирович попал в плен к немцам.

На праздник приходили семьями. Фото: Олег ЗОЛОТО

На праздник приходили семьями.Фото: Олег ЗОЛОТО

- В 1945 году с бывшими военнопленными его вернули в Советский союз. До самой смерти, в 1949 году, он находился в сталинском концлагере в городе Вышний Волочек. Там он тоже трудился врачом, - рассказывает мужчина. - Второй прадед, Нощинский Вячеслав Романович, был подполковником медицинской службы, кандидатом медицинских наук. Служил хирургом в госпиталях. Получил контузию и дважды был тяжело ранен. Один осколок повредил основание черепа. Другой попал в область сердца. Оперируя раненых, прадед сам падал рядом, истекая кровью.

Спустя год после окончания войны, Вячеслав Романович продолжил спасать искалеченных войной людей. В госпитале Одессы он работал пластическим хирургом. Восстанавливал носы, уши и лица обгоревших в боях танкистов. Вместе с коллегами он создал многотомник «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне». На его счету более 40 научных работ.

Акция прошла в Петербурге в пятый раз. Фото: Артем КИЛЬКИН

Акция прошла в Петербурге в пятый раз.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Прабабушка также осталась в науке. Возглавляла лабораторию в Военно-Медицинской Академии. В 1954 году она участвовала в войсковых учениях с применением атомной бомбы. За это ее наградили орденом Ленина.

Когда Александра Дмитриевна скончалась, Максиму было шесть лет. Он вспоминает, как маленьким мальчишкой он мог часами слушать ее рассказы о героических подвигах, человеческой самоотверженности и взаимовыручке тех, кто оказался на поле боя.

- Я не пропустил ни одного шествия «Бессмертного полка». Это мой долг перед ними. Если я могу что-то сделать, чтобы сохранить эту память, я буду это делать.

«КОРИДОР СМЕРТИ»

В этом году Антонине Дмитриевне исполнилось 77 лет. Несмотря на возраст, она мужественно преодолевает весь маршрут – от начала Невского и до Дворцовой площади. Женщина объясняет, что не может пропустить шествие. Для нее это возможность сказать спасибо родителям за любовь, отвагу и чистое небо над головой.

- Я родилась в 1942 году. Мы жили тогда в Воронежской области. Нас у мамы было четверо. Я самая маленькая. И она одна осталась во время войны. Представляете, каково ей пришлось? Было голодно, страшно.

Антонина Дмитриевна с фотографиями родных. Фото: Олег ЗОЛОТО

Антонина Дмитриевна с фотографиями родных.Фото: Олег ЗОЛОТО

Папа Антонины Дмитриевны был талантливым машинистом. Когда немцы напали на Советский Союз, он отправился в Ленинград.

- Это мой отец – Дмитрий Иванович Васильев. Младший сержант гвардейского железнодорожного артиллерийского дивизиона, - женщина с гордостью показывает снимок. - Он управлял паровозом, участвовал в прорыве блокадного кольца. Папа подвозил к осажденному городу продовольствие, боевые снаряды по Дороге победы. Или «коридору смерти», как прозвали ее в народе. К счастью, все дети в нашей семье выжили. И всем родители дали высшее образование.

В шествии участвовало много детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В шествии участвовало много детей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Рядом с Антониной идет ее дочь. Она несет фотографию, на которой запечатлены два юных парня лет двадцати. Это дядя Антонины Дмитриевны – Алексей Васильев и его лучший друг Александр Беляев. Они вместе ушли на фронт. И оба погибли.

- Дядя умер в 1942 году под Сталинградом. А его товарищ дошел до Германии. Скончался 25 мая 1945 года.

Начало колонны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Начало колонны.Фото: Артем КИЛЬКИН

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА УЧАСТНИКОВ

Завершилось шествие «Бессмертного полка» на Дворцовой площади. Здесь для участников акции подготовили праздничный концерт, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первой на сцену шагнула рота почетного караула Западного военного округа с копией Знамени Победы, Государственным флагом Российской Федерации и флагом Санкт-Петербурга. После этого петербуржцев поздравили российские звезды Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов и другие артисты. Ближе к вечеру итоги подвели в Смольном. Они рассказали, что по главной улице города прошли 1 миллион 180 тысяч участников. Это новый рекорд для Северной столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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