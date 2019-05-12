2019-05-12T23:19:03+03:00
Спорт

Петербург будет гулять до утра: «Зенит» получил чемпионский Кубок на вечное хранение

Хоть петербургская команда и выиграла титул еще неделю назад, официальное награждение состоялось после игры с ЦСКА
Илья ГОШЕВ
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Петербург вернул себе звание футбольной столицы.Петербург вернул себе звание футбольной столицы.Фото: ФК "Зенит"
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Футболка на Кирове

Последний раз «Зенит» праздновал чемпионство еще на старом стадионе. В 2015 году игру с «Уфой» специально перенесли в Петербург, чтобы звездному составу с Халком и Акселем Витселем вручили кубок перед своими болельщиками. «Петровский» ни по масштабу, ни по вместимости не может сравниться с «Газпром Ареной». Поэтому о каких-то активностях тогда говорили очень осторожно. В итоге, работа свелась к тому, чтобы не дать болельщикам после финального свистка выбежать на поле. За 4 года ситуация стала другой и забот прибавилось пропорциональной размерам нового дома «Зенита».

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Начать в клубе решили еще перед стадионом. Надели на памятник революционера Сергея Кирова чемпионскую футболку. Смотрелось очень непривычно, но в то же время масштабно, учитывая размеры сооружения. Кстати, чемпионская атрибутика «Зенита» появилась на стадионе задолго до начала игры. Ее продавали на «фан-променаде» – фестивале болельщиков, который клуб организовывает перед каждой игрой. Желающих купить было достаточно, ведь и сама команда все игры до конца сезона проведет со специальной чемпионской нашивкой. Это пятый титул «Зенита» в российской истории, теперь он навсегда останется в клубном музее, который должен открыться уже в следующем году.

Бранислав Иванович: Лучше всего отмечать победу вместе с болельщиками .Интервью капитана сине-бело-голубых после праздника на Газпром Арене .

Также «Зенит» пригласил на празднование португальского полузащитника Мигеля Данни, с которым команда выиграла предыдущий титул. Перед игрой он раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. Перед стадионом появились картонные фигуры Семака, пятикратного чемпиона России Александра Анюкова, и остальных игроков. Пришедшие на матч были в восторге и с удовольствием делали фото со статичными кумирами. Еще в фойе появилась большая копия чемпионского кубка, который и должны были вручить «Зениту» после финального свистка.

Развязка наступила 86-й минуте матча. Фото: ФК "Зенит"

Развязка наступила 86-й минуте матча.Фото: ФК "Зенит"

Если команде Сергея Семака в этой встрече в принципе ничего не было нужно, кроме морального удовлетворения от триумфа, то ЦСКА продолжает борьбу за лигочемпионское место с «Краснодаром» и «Спартаком». Армейцы забили первыми, но «Зенит» тут же начал доказывать, что этот гол вряд ли был следствием хорошей игры соперника. Поэтому уже через 8 минут Себастьян Дриусси с передачи Артема Дзюбы сравнял счет, а уже с первых минут второго тайма зенитовцы показали, что не собираются отдавать и одного балла. Игроки ЦСКА едва выбегали со своей половины поля, чемпионов не смущала даже закрытая крыша, хоть из-за этого на арене было душно. Ее не открывали с сентября прошлого года, не решились и сейчас, несмотря на солнечную погоду. Возможно, поэтому фанаты «Зенита» во время предматчевого перфоманса были осторожны с пиротехникой. Получилось не до конца. Дымка продолжила висеть над полем, создавая легкий дискомфорт.

Зенит ЦСКА: пресс-конференция Сергея Семака.Прямая трансляция с Газпром Арены

Кубок больше не отдадут

Во втором тайме матча «Зенит» был неудержим. Сначала отличился Ригони, а точку поставил Дриусси. Получается, в чемпионском матче отличились только аргентинцы, которые пришли в команду, когда тренером был еще Роберто Манчини.

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Чемпионы! #ВКаждомИзНас The Champions!
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После финального свистка началось самое интересное: игроки «Зенита» быстро надели золотые футболки, а фанаты вывесили большой баннер Сергея Семака с фаером - отсылка к событиям недельной давности, когда главного тренера и команду красочно встретили в аэропорту. Уже через несколько минут на поле стояли президент РФС Александр Дюков, президент РПЛ Сергей Прядкин и председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

- «Зенит» - чемпион, - сказал под рев «Газпром-Арены» Дюков. - Поздравляю игроков, тренеров, руководство клуба и многомиллионную аудиторию болельщиков с яркой убедительной и заслуженной победой в чемпионате России. Замечательно, что в этой победе поучаствовали игроки национальной сборной, и что к триумфу команду привел молодой российский тренер Сергей Семак. Впереди Лига чемпионов, желаю команде удачи.

«Зенит» - чемпион. Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

«Зенит» - чемпион. Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Дальше слово взял Миллер.

- Петербург вернул себе звание футбольной столицы, - сказал он. - Все большие молодцы. Но вклад главного тренера всегда является определяющим. Сергея Семака выбирали не игроки, не выбирали большинством голосов. Его выбрали вы, болельщики «Зенита»! И сегодня «Зенит» в пятый раз поднимет чемпионский кубок. И мы этот кубок больше никому не отдадим. Он останется в клубе навсегда. Этот кубок наш! « Зенит» - чемпион!

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Праздник #ВКаждомИзНас We are the champions!
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Интересно, что титул из рук Миллера получили сразу два капитана команды - Бранислав Иванович и Александр Анюков.

Зенитовцы совершили почетный круг, разделяя радость с болельщиками, а продолжили празднование в раздевалке. Празднование же на трибунах со счастливым пением, казалось, будет бесконечным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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