«Зеленое строительство»: что это и какая от него польза

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-13T18:36:54+03:00

Новостройки, созданные по принципам «зеленого» девелопмента выгодны не только природе, но и новоселам.

Разбираемся, как забота об экологии проявляется в строительстве домов, и какой от этого прок покупателям жилья

Что вы слышали про «экологичное строительство»? Наверняка сейчас многие подумали про лужайку возле дома и большой парк по соседству. Или вспомнили о природных стройматериалах и солнечных панелях на крышах домов. Или… а что там еще может быть?! Давайте признаем: для рядового покупателя жилья «экологичное строительство» - это что-то среднее между пустым звуком и модными заграничными стандартами. А ведь «экологичное», или как его еще называют «зеленое» строительство, – штука очень важная и нужная не только для природы, но и для нас с вами. Самый очевидный и понятный принцип такой стройки – ресурсосбережение. А это сохранение окружающей среды и сокращение затрат на коммунальные услуги для жильцов при повышении комфорта.

Все больше семей выбирают новые квартиры в «экологичных ЖК».

Принципы «зеленого» строительства начали внедряться в мировой практике уже около 30 лет назад, тем не менее, в России застройщиков, которые следуют этим стандартам, можно пересчитать по пальцам. При этом, как отмечает Александр Рогатых, председатель совета директоров строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» – компании, которая уже 15 лет внедряет принципы ресурсосбережения в свои проекты, в нашем сложном климате вопросы энергоэффективности актуальны как нигде.

«Мы тщательно прорабатывали вопросы ресурсосбережения с самых первых наших проектов. Еще 15 лет назад, в 2004 году мы первыми в Поморье внедрили технологию возведения зданий из энергоэффективного кирпича «Теплая керамика», тогда как большинство объектов в регионе возводилось из панелей. Тогда этот материал даже не был сертифицирован для многоэтажного строительства, хотя по своим свойствам он идеально подходит для русского севера, максимально сохраняя тепло и обеспечивая комфортный микроклимат в квартирах.

Мы проводили специальные испытания в НИИ строительных конструкций имени В. А. Кучеренко в Москве и получили необходимые сертификаты. Статистика по уже готовым домам показала, что жильцы экономят на оплате коммунальных услуг около 15-20%. В 2016 году мы первыми в регионе начали проектирование жилого комплекса, который полностью соответствовал международным эко-стандартам. Сейчас эти разработки внедрены и в наши проекты в Санкт-Петербурге и Москве. Наши дома сегодня возводятся в соответствии с концепцией 4Е, которая объединяет самые перспективные требования к жилому строительству: энергоэффективность, экологичность, эргономику и экономию», – рассказал Александр Рогатых.

КАК ОЦЕНИТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ?

Первый добровольный метод оценки экологичности зданий под названием BREEМ появился в Великобритании в 1990 году. Позже к новому тренду присоединились страны Европы, США и Канада. В зависимости от экологических потребностей и климата, в каждой стране были созданы свои национальные системы сертификации «зеленого» девелопмента. В России первым таким стандартом стал GREEN ZOOM. Он был разработан по европейскому образцу, но с учетом особенностей нашей страны. Главные функции системы GREEN ZOOM – оценка энергоэффективности и экологичности зданий и набор практических рекомендаций по улучшению этих показателей.

Так, именно золотой сертификат GREEN ZOOM был присвоен жилому комплексу «Q-мир» от компании «Аквилон-Инвест». Чтобы его получить, застройщик должен был подтвердить, что дом соответствует 50 разнообразным критериям!

А в каждой квартире и помещении будут все необходимые системы для создания комфортного и полезного для здоровья микроклимата.

Проще говоря, на деле доказать, что в проекте заложены энергоэффективные и водоэффективные технологии, что строительство ведется с использованием экологически чистых и сертифицированных материалов.

Удобный случай, чтобы разобраться в главных принципах экологичного девелопмента и узнать, чем конкретно «Q-мир» отличается от других новостроек, и что это дает новоселам?

Энергосбережение

Треть всей потребляемой энергии на планете уходит на поддержание необходимой температуры внутри зданий, а также на их освещение. А ведь ее можно было бы направить на что-то гораздо более важное и нужное. Поэтому первый и самый важный шаг на пути к «зеленому» строительству – использование современных технологий утепления жилых домов. Речь идет о продуманной ориентации и геометрии дома, качественных стеклопакетах, инновационных системах утепления. В ЖК «Q-мир», например, специально для уменьшения теплопотерь здания была разработана технология утепления фасада «Термо-S». Суть в том, что слой утеплителя стен и кровли дома увеличен до 180 мм (при стандарте 100-130 мм). Это решение, а также многокамерные стеклопакеты и окна с низкой теплопроводностью позволяют снизить необходимое для обогрева здания количество теплоносителя и экономить на отоплении до 40%.

Эффективное использование ресурсов

Для «экологичного» дома выбирают современные ресурсосберегающие технологии и оборудование.

Или индивидуальные тепловые пункты с автоматической регулировкой мощности отопления в зависимости от температуры на улице.

Это могут быть светодиодные лампы, которые потребляют в 10 раз меньше электричества.

Не только энергосберегающее, но и очень удобное решение – батареи с терморегуляторами, благодаря которым можно настраивать нужную температуру в любой комнате. В общих зонах применяется освещение с датчиками движения, малошумные лифты с регенерацией энергии, которые потребляют до 75% меньше ресурсов. А планировки продуманы так, чтобы в квартиры попадало как можно больше солнечного света – для этого, в частности, устанавливаются увеличенные окна.

Экономия

Стоимость коммунальных услуг с каждым годом растет. По данным городского Жилищного комитета, в прошлом году в декабре средняя плата за «коммуналку» оказалась на 16% больше, чем в ноябре - а все из-за морозов. «Ну а что с этим поделаешь!», – подумаете вы, и будете не правы. Тут-то как раз и надо вспомнить про ресурсосбережение и энергоэффективность в строительстве, потому что это в итоге снижает квартплату.

Так, жители ЖК «Q-мир», по данным энергомоделирования, будут платить на четверть меньше.

Экономить помогает и понимание того, как и что ты расходуешь. В «Q-мир» применена целая система умных технологий «in-Home», благодаря которым жители смогут каждый день получать информацию о потребляемых ресурсах на свои мобильные телефоны и эффективно контролировать бюджет.

Жители будут видеть эти данные в своем личном кабинете.

Помогут в этом «умные» счетчики на холодную и горячую воду, отопление и электричество, показания с которых списываются автоматически и передаются в управляющую компанию.

С телефона можно просматривать информацию с камер видеонаблюдения, получать и оплачивать счета, а в самих квартирах установлены датчики защиты от протечек и пожара. При срабатывании датчиков или сигналов, уведомление придет на пульт консьержа и на мобильник жильца.

Экологичность

Эко-дома должны строиться из безопасных материалов, имеющих экологические сертификаты. Стройка не должна вредить окружающей среде, а после того, как дом построят, территорию вокруг него необходимо привести в порядок (с точки зрения не только новоселов, но и природы) и провести восстановление естественного ландшафта.

«Аквилон-Инвест» планирует отдать под зеленые насаждения около четверти участка, на котором располагается «Q-мир».

«Изюминкой» проекта станет широкая зеленая «Q-аллея» для прогулок и отдыха. Она украсит не только жилой комплекс, но и весь новый квартал.

В зеленой зоне протяженностью более 100 метров разместятся деревья, удобные скамейки и авторское ландшафтное освещение. В конце аллеи будет расти большая пышная ель, которую жильцы смогут вместе украшать к Новому году и Рождеству. И ничего не придется рубить…

Безопасность для здоровья

Важное требование эко-строительства – забота о здоровье и хорошем самочувствии жителей дома.

Поэтому в «Q-мир» предусмотрен современный двор, в котором каждый сможет найти себе занятие по душе.

Зона с уличными тренажерами Street Workout и спортивный комплекс порадуют любителей спорта.

Для детей соорудят веревочный городок, разновозрастные игровые площадки, защищенные от дорожного шума и пыли, и альпийские горки.

А еще здесь разобьют… детский огород! Чтобы в теплое время года малыши смогли практиковаться в садоводстве.

На первом этаже «Q-мир» откроются спортивная студия и детский клуб. Например, зал «Q-fitness» будет оснащен кардио- и велотренажерами, а также ковриками для занятий йогой.

И это будут не коммерческие помещения, а общая собственность жильцов, оборудованная силами застройщика.

Больше света, зелени, спорта и меньше расходов. Согласитесь, новостройки, созданные по принципам «зеленого» девелопмента выгодны не только природе, но и новоселам.

ИСТОЧНИК KP.RU