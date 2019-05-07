2019-05-13T20:01:25+03:00
Досуг

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии представляет «Бал вампиров»

Финальные показы с 11 июня по 21 июля
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С 11 июня по 21 июля пройдут финальные показы мюзикла "Бал вампиров".С 11 июня по 21 июля пройдут финальные показы мюзикла "Бал вампиров".
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Театр музыкальной комедии объявляет о старте заключительной серии показов мюзикла «Бал вампиров».

Осенью 2019 года исполнится десять лет с премьеры постановки Венской версии культового мюзикла Романа Полански, которая стала оригинальной матрицей для российского спектакля.

Максимально приблизившись к этой «десятке», Театр музыкальной комедии, выпустив премьерный спектакль в 2011 году, готовится разыграть четвертую сотню показов «Бала вампиров» на своей сцене.

И на этот раз история спектакля в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии завершается.

Сказка для взрослых о том, как профессор-вампиролог вместе со своим учеником попадает в вампирский замок, затерявшийся в глуши альпийских гор, с момента премьеры стала абсолютным хитом у зрителей двух столиц.

Уникальная атмосфера, чувственные готические декорации, завораживающая музыка и неповторимые образы, созданные актерами на сцене – слагаемые успеха постановки, которые обеспечили спектаклю несколько сезонов аншлагов.

В истории проекта были высокие награды, торжественные открытия и громкие «закрытия» прокатных серий, приезды VIP-гостей из числа топ-звезд мировой сцены мюзикла и даже выступления под открытым небом!..

Но все это было бы невозможно без горячей любви зрителей, которая и стала тем локомотивом, который подталкивает театр снова и снова возвращать спектакль в репертуар.

Итак, по вашим многочисленным просьбам мы сыграем еще 48 спектаклей, чтобы каждый успел насладиться встречей с любимыми героями.

За дирижерским пультом – бессменный дирижер проекта Алексей Нефёдов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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