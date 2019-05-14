Почти вся тушенка на прилавках магазинов в Петербурге оказалась фальсификатом

Вслед за молочными продуктами, колбасами, маслом и сосисками эксперты «Общественного контроля» добрались до тушенки. Активисты проверили 12 образцов, найденные на полках петербургских супермаркетов. Результаты неутешительные. Внутри 11 банок разных торговых марок оказался фальсификат.

Активисты выяснили, что во время их производства была грубо нарушена рецептура. Кажется, в жестянки закатали все, кроме настоящей говядины. В проверенных образцах сотрудники испытательной лаборатории обнаружили соевый изолят, коллагеновый животный белок, субпродукты, загустители каррагинан и камедь. Кроме того, они отметили избыток жировых тканей и дефицит белка.

"Общественный контроль" поделился результатами экспертизы. Фото: пресс-служба "Общественного контроля".

По словам экспертов «Общественного контроля», еще пять лет назад вопрос стоял не так остро. ГОСТу не соответствовали примерно половина образцов. В 2017 году эта цифра выросла до 60%. Спустя еще год – до 90%.

– Особую тревогу вызывает то, что 8 из 11 производителей подделок в прошлом также беззастенчиво нарушали ГОСТ и были включены в черный список как изготовители некачественной продукции, –отмечает глава «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. - Это значит, что за год ни органы государственного надзора не предприняли действенных мер по пресечению их деятельности, ни сами изготовители не посчитали необходимым отказаться от выпуска поддельных мясных консервов.

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Чаще всего поддельную тушенку везут в Петербург из Калининградской области. По данным исследования, пять из 11 образов были изготовлены в Прибалтике. Среди них - сразу два продукта от завода «БалРыбТех» (сокращенное наименование предприятия – ООО «БРТ»).

- Один образец изготовлен под частной маркой сети гипермаркетов «О’Кей», другой – под маркой «Елинский», - объясняют активисты. - И хотя этикетки у обоих образцов разные, содержание одно – фальсификат. Нарушена рецептура – белка меньше положенного, жира – больше.

Экспертизу прошли 12 образцов. Фото: пресс-служба "Общественного контроля".

Попал в «черный список» и ветеран отечественного производства мясных консервов - «Говядина тушеная» торговой марки «Главпродукт» (АО «Орелпродукт», Орловская обл.). В консервных банках нашли соевый изолят и влагоудерживающие добавки. Зато белка оказалось почти в три раза меньше нормы.

Единственный продукт, к которому не возникло вопросов у исследователей - тушенка Йошкар-Олинского мясокомбината. Образец полностью соответствует требованиям ГОСТ.

КОНКРЕТНО

«Черный список» «Общественного контроля»:

ООО «БалРыбТех» - «О’Кей» и «Елинский» (заказчик – ООО «Пищевой комбинат «Елинский»)

ТМ «Деликатесный ряд»

ООО КМПЗ «Балтпроммясо» - ТМ «Спецпроект»

ООО «Гусевский консервный комбинат» - ТМ «Добротный продукт»

ООО «Сохраним традиции» - ТМ «Сохраним традиции»

АО «Орелпродукт» - ТМ «Главпродукт»

ООО «МКК «Балтийский» - ТМ «Неприкосновенный запас»

ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» – ТМ «Курганский стандарт»

ЗАО «Лыткаринский МПЗ» - ТМ «Рузком»

ООО «ПК Русь» - ТМ «Русь»

ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат»

НА ЗАМЕТКУ

Как выбрать тушенку?

Важно обратить внимание на название. Продукт, изготовленный в соответствии с ГОСТ, должен называться «Говядина тушеная» или «Свинина тушеная». Если на полке магазина вы заметили баночки с этикетками «Тушенка говяжья» или «Тушенка особая свиная», лучше пройти мимо. В их составе допускается растительный белок, крахмал, загустители и стабилизаторы. Мясные консервы, упакованные в стеклянную банку, можно внимательно рассмотреть. Внимательно посмотрите на ее внешний вид: она должна быть чистой, без подтеков, а крышка – без следов ржавчины. Также не следует покупать мятые, деформированные, вздутые металлические банки.