После находки массового захоронения под Новгородом Следственный комитет завел дело о геноциде мирных граждан в 1942-43 годах

В начале мая 2019 года, члены поисковых отрядов, работающие на местах боев времен Великой Отечественной войны в Новгородской области, наткнулись на массовое захоронение. Прибывшие на место следовали определили, что останки принадлежат мирным гражданам, расстрелянным нацистами.

- В рамках международного проекта «Без срока давности» в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области были останки 42 мирных граждан, в их числе трое детей и беременная женщина, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уже установлено, что погибшие стали жертвами карательных операций немецких войск. Гитлеровцы создали специальные отряды, в том числе из местного населения, которые проводили пытки и расстрелы советских военнопленных и мирных граждан. На черепах погибших есть отверстия от пуль.

Сотрудники СК РФ работают на месте массовых захоронений военного времени в Новгородской области. Видео: Следственный комитет РФ

Из архивных материалов известно, что в состав карательных групп входили 33 уроженца Латвии (на тот момент Латвийской ССР), которые сумели скрыться после войны за границей, в том числе в США, Канаде, Германии и не предстали перед судом.

В отличие от них руководитель - немецкий генерал Герцог Курт, в 1947 году был осужден Военным трибуналом Ленинградского военного округа за «зверские расправы над советскими гражданами».

На месте деревни Жестяная Горка под Новгородом обнаружены останки 42 людей, в том числе детей и беременной женщины. Фото: Пресс-служба СК РФ

Подобные деяния нацистов не были чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, они являлись частью плана «Ост» по массовому уничтожению, славян, евреев, цыган и прочих национальностей, для «очистки» советских земель, которые Гитлер планировал захватить.

Всего в годы войны на месте деревни Жестяная Горка было расстреляно более 2600 человек, в основном это жители Ленинградской (ныне Новгородской) и Псковской областей.

После обнаружения новых останков Следственным комитетом России было заведено уголовное дело по статье «Геноцид». В рамках расследования специалисты составят ДНК карту погибших, чтобы установить их ныне живущих родственников. Помощь в работах окажет Министерство обороны России.