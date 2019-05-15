Как выбрать вуз и не прогадать? Пожалуй, нет в мае более актуального вопроса для миллионов россиян. «Комсомольская правда» открывает колонку, посвященную этой проблеме, а вести ее мы попросили самого опытного, старейшего и одного из самых авторитетных ректоров России, лауреата премии правительства России (2007) и премий правительства Санкт-Петербурга (2010, 2016) в области образования Александра Запесоцкого.

- С чего стоит начать выбор вуза?

- Вопрос о выборе высшего учебного заведения совсем не прост. В общем виде мой ответ таков: к выбору вуза ребенка должны готовить родители. Но окончательное решение остается за детьми.

При нормальном ходе событий выбору вуза должен предшествовать выбор специальности, и здесь любое родительское давление на детей должно быть исключено. Старшие, безусловно, считают себя опытнее и умнее ребенка, но абитуриенту нельзя что-то навязывать. Принуждать - значит лишать ответственности за последующую учебу. Да, в конечном счете ребенок все равно найдет свой путь, но обида, трещина в отношениях с близкими останется навсегда.

К тому же родительский опыт, видение жизни необязательно окажутся полезны в ситуации, которая сложится через десять - пятнадцать лет. Мир меняется стремительно.

- На что должен полагаться абитуриент?

- На свой внутренний голос, стремиться к реализации своего потенциала - того, что дано от природы и воспитания. Того, что можно назвать судьбой. Нужно искать профессию, соответствующую способностям.

Не надо бояться ошибиться, когда речь идет о выборе профессии. Абитуриент имеет право на ошибку. И если такое случится, то это должна быть его ошибка, а не ошибка родителей.

- Как родители могут помочь ребенку?

- Они не должны пустить действия старшеклассника на самотек. Правы те родители, которые внимательно относятся к интересам детей, помогают им выявить и развить свои способности. Нужно помогать юному человеку двигаться в том направлении, к которому у него лежит душа. Обсуждать, советовать, рекомендовать не возбраняется. Напротив, полезно. Но только до черты, за которой начинается насилие.

Пожалуй, роль родителей возрастает в тех семьях, где есть выбор: учить детей в России или за рубежом. Мое мнение: четыре года учебы по программе бакалавра чаще всего означают для родителей потерю ребенка. По крайней мере, если они сами не готовятся к переезду следом за ним. Хотя последнее по многим причинам для россиян становится сейчас все менее актуальным.

- Есть мнение, что учиться за границей априори лучше, чем на Родине…

- Западные образовательные программы малопригодны для последующей работы в нашей стране. А по ряду специальностей (гуманитарных и не только) и вовсе непригодны. Следует учитывать, что после школы молодежь начинает самостоятельно функционировать в социальной среде, быстро заводит связи, адаптируется. Другая страна становится своей, знакомой и привычной. С Россией же происходит потеря связей. Кстати, именно это пока сдерживает в целом ускоряющийся процесс обратной миграции. Примерно то же самое происходит с детьми из регионов, которые приезжают учиться в Москву и Петербург. В родные места далеко не все возвращаются. Потеря контактов с детьми - перспектива, к которой любая семья должна относиться максимально серьезно. Но если в Москву, Петербург стареющие родители могут переехать к успешным детям, обойдясь без радикальных изменений культурного пространства, то с зарубежьем это обстоит совершенно иначе…