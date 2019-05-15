Беглов рассказал, сколько школ, станций метро откроют в Петербурге и повысятся ли тарифы ЖКХ

Картина дня. Отчет врио губернатора Беглова 00:00 00:00

Рост качества жизни – ключевая задача, которая ставит перед собой правительство. По словам врио губернатора, город должен быть комфортным для его жителей. Чтобы реализовать все задуманные планы, Петербургу нужно увеличить бюджет до одного триллиона рублей. То есть практически вдвое. Пока это звучит как приятная фантазия. Однако Смольный уверяет, что есть четкий план, как это сделать.

- Начиная с прошлой осени, мы реализовали самые важные меры по управлению городом. Прежде всего, разобрались с финансами. Несколько лет подряд расходы росли быстрее, чем доходы. Отсюда – бюджетный дефицит и увеличение долговой нагрузки, - объясняет Беглов. - В четвертом квартале дефицит бюджета был снижен на треть, с 52 до 35 миллиардов рублей. Мы отказались от неэффективных расходов с сомнительным результатом. Повысили собираемость налогов и за счет этого увеличили средства на поддержку горожан. Дополнительно более миллиарда рублей выделили на субсидии теплоснабжающим организациям, чтобы сдержать рост тарифов для населения.

Александр Беглов на заседании ЗакСа. Фото: пресс-служба ЗакСа СПб.

ПРО ТАРИФЫ ЖКХ, ЗИМУ И СТАРЫЕ ТРУБЫ

Отдельный разговор – тема ЖКХ. Прохудившиеся трубы, высокие тарифы и снежная зима, которая застала врасплох коммунальщиков, - это только часть проблем, на которые жалуются петербуржцы.

Обычно тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге индексируются один раз в год – в июле. Однако 2019 стал исключением. Из-за роста НДС счета подскочили после нового года. На носу – новый скачок. По словам Беглова, правительство отыскало возможность уменьшить сумму индексации.

- Мы начали проверку снабжающих организаций, - говорит врио губернатора. - Уже выявили необоснованные затраты, устраняем лишних посредников. Эти меры должны привести к тому, что летом индексация тарифов на услуги ЖКХ – на газ, воду, электроэнергию, тепло – будет ниже, чем планировалось.

Также согласно отчету, общий износ теплосетей в Петербурге – около 45 процентов. Трубы прорывает, дома остаются без тепла и воды, страдают пешеходы и припаркованные автомобили.

- В 2019 году предусмотрено дополнительно 2,5 миллиарда рублей на реконструкцию сетей. Объем ремонта необходимо наращивать. Он должен вырасти с 200 километров до 320 километров в год.

Сейчас в нормальном состоянии 64% петербургский дорог.Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорили и о зиме. Прошедший сезон потрепал нервы и петербуржцам, и властям. Люди жаловались на заносы и сугробы, сами брались за лопаты и молились, чтобы добраться из пункта «а» в пункт «б» невредимыми.

- Минувшая зима вскрыла системные проблемы в обслуживании города, - отметил врио губернатора Петербурга. - Природные аномалии наложились на хроническое недофинансирование отрасли. Не хватает специалистов, уборочной и коммунальной техники. В этом году мы закупим 471 машину на сумму в 3 миллиарда рублей. Прежде всего, комфортный город должен быть чистым.

Кроме того, Смольный планирует бороться с сосульками. Планы к следующей зиме амбициозные – отремонтировать более 2000 крыш.

ПРО ПОДЗЕМКУ И СОЦОБЪЕКТЫ

Правительство также намерено решить ситуацию с дефицитом социальных объектов. Школ, детсадов и поликлиник должно стать больше.

- В предыдущие годы выросли расходы на содержание государственных учреждений – школ и детских садов, больниц и поликлиник, учреждений культуры, спорта и социального обслуживания. Если в 2012 году они составляли 31 процент расходов бюджета, то в прошлом году – уже 40 процентов.

В Петербурге откроют новые школы.Фото: Артем КИЛЬКИН

До конца 2019 года Комитет имущественных отношений Петербурга выкупит в городскую собственность 43 объекта социального назначения. В целом, за счет всех источников, горожане в этом году получат 13 школ, 25 детских садов и 10 объектов здравоохранения.

Станции Фрунзенского радиуса обещают достроить к осени.Фото: Артем КИЛЬКИН

Одна из самых больных мозолей на теле города - метро. Строительство новых станций задерживается, горожане терпеливо ждут. Ранее члены правительства заявляли, что к 2032 году в подземке появятся 29 новых станций. Белов утверждает, что город намерен придерживаться этого плана.

- Мы активизируем масштабную программу по развитию метрополитена. Создали все условия для «Метростроя». И руководители компании – отец и сын Александровы – заверили Правительство Петербурга и горожан, что в сентябре будут введены в эксплуатацию три станции Фрунзенского радиуса. Дальнейшая задача – открыть 29 новых станций к 2032 году.

Благоустройство города в цифрах.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если не будет средств, цели так и останутся на бумажке»

Александр Конфисахор, политолог, эксперт Института современного государственного развития:

- Во время выступления Александр Беглов достаточно четко определил цели, приоритеты, благие пожелания. Но он не озвучил самое главное – на каксобираются достичь. В зависимости от того, какие деньги будут использованы, будет зависеть результат. Если адекватных средств не будет, то цели так и останутся на бумажке. Мы много их видели. Понятно, что команда поменялась, многие грехи списываются на предшественников. Действующий врио хочет показать, что он начинает работать практически с чистого листа. Нужно наблюдать, что дальше будет.

СКАЗАНО!

Вячеслав МАКАРОВ, спикер ЗакСа Петербурга: «Решать проблемы до их появления»

- Основные составляющие городской политики остаются неизменными. Это поддержка стратегических инвесторов, малого и среднего бизнеса, высокотехнологических производств, создание максимально благоприятного делового климата, цифровизация экономики и управления. Это комплексное развитие застроенных территорий, создание в новых районах всей необходимой инфраструктуры, модернизация дорожной сети, реализация новых масштабных проектов. Это социальная помощь всем нуждающимся и льготным категориям граждан. И главное - открытость для гражданских инициатив, прозрачность решений на всех уровнях, диалог власти с людьми. Наша общая задача – опережать растущие потребности горожан, решать возникающие проблемы до их появления.