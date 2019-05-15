Бывшая жена экс-солиста «Технологии» требует от него алиментов через суд

Звезды девяностых. Когда-то ими восхищались миллионы, а сегодня об этих кумирах мало что слышно. Все чаще причиной их упоминаний в СМИ становятся не новые музыкальные проекты, а громкие скандалы.

Технология - Странные танцы.

«ИЗМЕНИЛСЯ, СТАЛ ЧУЖИМ»

49-летний Роман Рябцев – экс-солист группы «Технология». Пик ее популярности пришелся на начало 90-х. На концертах коллектив собирал многотысячные аудитории, хиты «Странные танцы» и «Нажми на кнопку» звучали в эфире всех радиостанций. «Технология» была так же популярна, как «Мираж» или «Кар-мэн».

Сейчас Рябцев строит сольную карьеру, пишет и выпускает новые песни, но достичь былой популярности уже не получается. В последнее время о Рябцеве вспомнили вообще в связи с разбирательствами с бывшей женой – 28-летней Наталией.

Пара познакомилась в 2015 году в Петербурге. Рябцев тогда выступал в одном из торговых центров, а уже в 2016 году Наталия переехала к Роману в Москву, они поженились, родилась дочь Юлия. Однако семейное счастье закончилось очень быстро.

- 14 октября 2016 года родилась наша Юлечка, а в начале следующего года у Романа появилась другая женщина, - рассказала корреспонденту «КП» Наталия Рябцева. – Он сильно изменился, стал чужим. Юле было всего несколько месяцев, а Рома вынуждал меня уехать, говорил, что надо пожить раздельно, что у него свои дела, а мы ему мешаем. Он делал все, чтобы я уехала, и у него это получилось. В мае 2017 года я взяла дочку и вернулась в Петербург.

По словам Наталии, с тех пор Роман не видел дочь ни разу. В 2018 году Рябцевых официально развели. Сейчас Юлечке два с половиной года. Ее мама пока не может выйти на работу.

- Мы живем на деньги, которые присылает Роман. Это примерно 11 тысяч рублей в месяц, - говорит Наталия.

Поначалу Рябцев был отличным семьянином.

НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК

В декабре прошлого года петербурженка засветилась в эфире федеральных телеканалов. Там она попросила бывшего мужа начать общаться с дочерью. После этого Роман увеличил суммы переводов.

- В январе и феврале 2019 года он присылал мне по 13 тысяч рублей в месяц, а потом начались какие-то подачки: то тысячу переведет, то две. Суммы дробил. На эти деньги жить с маленьким ребенком почти невозможно! Мне пришлось обратиться в суд, чтобы нам назначили фиксированные алименты, - вздыхает Наталия.

Надо сказать, что по меркам бывшей жены звезды эстрады, аппетиты Наталии весьма скромны. Она просит суд назначить 13 700 рублей на содержание ребенка и столько же на свое содержание пока малышка не достигнет трехлетнего возраста. Плюс шесть тысяч рублей на коммунальные услуги за квартиру. Но главное даже не это. Рябцева надеется, что они с бывшем мужем смогут встретиться хотя бы в суде, Роман наконец-то увидит свою дочь и у него появится желание с ней общаться.

- Я показываю дочери фотографии отца, рассказываю о нем, - признается Наталия. - Юлечка знает, что у нее есть папа, и она ждет его, но Роман никакой инициативы не проявляет. Я пишу ему, что позвоню по видеосвязи, что дочь рядом и хочет увидеть его, пообщаться, но он не берет трубку. А Юля волнуется, ждет и каждый раз очень расстраивается, когда понимает, что снова не увидит отца.

По словам Наталии, Юля пошла в папу и внешне и творчески. Она обожает музыку, постоянно танцует. Еще Юля занимается рисованием и гимнастикой.

Следующее заседание по делу об алиментах состоится завтра, 16 мая 2019 года, и Наталия надеется, что до этого времени они с бывшим мужем еще раз попробуют найти общий язык ради дочери.

Сам Роман Рябцев от комментариев по данной теме пока воздерживается.