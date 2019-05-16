Застройщик «Лидер Групп» вошёл в топ-3 по продажам в Петербурге и Ленобласти

В первом квартале 2019 года компания «Лидер Групп» вышла на третье место по объёму продаж в Петербурге, увеличив количество сделок на 35 процентов по сравнению с прошлым годом. Более того, в Ленинградской области результат ещё внушительнее — на 51 процент больше, чем в первом квартале 2018 года.

В результате застройщик занял третье место рейтинге интернет-портала ЦИАН по объёмам продаж в Петербурге и второе — в Ленобласти.

—В 2018 году компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов на 370 тысяч квадратных метров и заняла третье место среди застройщиков СЗФО по объемам ввода жилья. Это обстоятельство подтвердило репутацию компании как надежного девелопера, выполняющего обязательства перед клиентами, не взирая на вызовы, которые ставит время перед строительной отраслью. Такая впечатляющая динамика была по достоинству оценена покупателями. Это и позволило нам существенно увеличить продажи, — отметил директор по маркетингу и продажам застройщика Виталий Виноградов.

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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