В Петербурге из квартиры сына топ-менеджера «Газпрома» вынесли 15 золотых слитков и дорогие украшения

Несколько неприятных минут пережил хозяин одной из элитных квартир в центре Санкт-Петербурга. Вернувшись домой мужчина обнаружил, что его обокрали. Воры унесли ценностей больше чем на миллион рублей.

- 2 мая 2019 года из квартиры дома 3 по улице Парадная путем подбора ключа к замку входной двери была совершена кража имущества: 15 золотых слитков на сумму не менее одного миллиона рублей, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, пострадавшим от действий домушников оказался сын одного из руководителей дочерней компании «Газпрома». В квартире мужчина жил вместе с супругой, которая также осталась без своих драгоценностей.

Тогда по факту происшествия было заведено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Впрочем, сыщикам довольно быстро удалось поймать воришек, промышлявших в элитных жилых комплексах Северной столицы.

15 мая в руки стражей порядка попали трое нигде не работающих мужчин в возрасте от 40 до 49 лет. При задержании у них были изъяты ключи, отмычки, вставки дверных замков, фомки, а также электронные мастер-ключи от домофонов, которые могут открыть дверь любого подъезда.

При обыске у домушников была обнаружена часть похищенного. Сейчас с ними проводятся оперативные действия. Двое подозреваемых взяты под стражу а один ждет суда под домашним арестом.

Судьба 15 золотых слитков осталась неизвестной.