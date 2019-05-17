Потомок Доменико Трезини вошел в жюри конкурса «Золотой Трезини»

Потомок первого архитектора Петербурга Доменико Трезини, Лоренцо Трезини (Lorenzo Trezzini, род. в 1968), стал членом жюри Второго открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». В настоящее время господин Трезини проживает в Цюрихе и занимает пост финансового директора компании Implantica (Швейцария), а также входит в состав советов директоров нескольких швейцарских финансовых организаций.

Родословная Лоренцо Трезини восходит к семье Марии Лусии Томасины (итал. Maria Lucia Tomasina Trezzini, 1698-1768), одной из дочерей Доменико Трезини, которая 14 марта 1719 г. вышла замуж за другого зодчего из знаменитой семьи, оставившего свой след в архитектуре Петербурга – Джузеппе Трезини (Осип Петрович Трезини, итал. Carlo Giuseppe Trezzini, 1697-1768).

«Для меня по-настоящему большая честь быть носителем фамилии Трезини, – говорит Лоренцо Трезини. – Доменико Трезини стал продолжателем дела Доменико Фонтана из Мелиде (Тичино), который веком ранее основал стиль римского барокко». По словам Лоренцо Трезини, стоявший у истоков петровского барокко Доменико Трезини заложил основу для последовательного и гармоничного развития Санкт-Петербурга, тем самым оказав сильное влияние на последующие поколения архитекторов.

Господин Трезини с радостью принял предложение войти в жюри конкурса, названного в честь его предка. «Мне очень интересно, как именно наследие Доменико Трезини отразится в работах участников конкурса “Золотой Трезини”, и я всей душой поддерживаю “умное” градостроительство и тех, кто им занимается», – заключает Лоренцо Трезини.

Г-н Трезини также поддержал инициативу организаторов и Генерального партнера конкурса – Государственного музея истории Санкт-Петербурга - о пополнении коллекции архитектурной графики Государственного музея истории Санкт-Петербурга, центр которого находится в Петропавловской крепости, современными проектами лауреатов «Золотого Трезини».

«Музей истории Санкт–Петербурга обладает богатейшим собранием архитектурной графики – говорит заместитель директора по научной работе и развитию Музея истории Санкт-Петербурга, член жюри второго конкурса «Золотой Трезини» Сергей Калюжин. – От чертежей прославленных петербургских зодчих Ф.-Б. Растрелли, А. Ринальди, Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина, К. И. России, В. П. Стасова до проектов архитекторов советского времени, чьи работы определили облик Ленинграда 1930-1980-х годов. Среди них можно назвать имена А. К. Барутчева, Е. А. Левинсона, А. Митурича, А. С. Никольского, А. А. Оля, Л. М. Тверского Н. А. Троцкого, И. М. Чайко и других. Важную часть музейного собрания составляют проекты, участвовавшие в различных архитектурных конкурсах, проводившихся как в дореволюционном Петербурге, так и в советском Ленинграде. Это интереснейший материал, который позволяет нам сегодня поразмышлять о том, как мог бы выглядеть наш город.

Мы решили, что конкурс, названный в честь архитектора Петропавловского собора, – хороший повод для возвращения к традиции пополнения музейного собрания архитектурной графики современными конкурсными проектами».

Кроме того, Государственный музей истории Петербурга учредил специальную номинацию конкурса «Лучший архитектурный проект музея» и объявил о планах проведения в IV квартале 2019 года двух выставок в Петропавловской крепости – участников номинации «Лучший архитектурный проект музея» и победителей конкурса «Золотой Трезини».