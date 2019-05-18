Сергей Шнуров рассказал о танцах Николая Цискаридзе на концерте «Ленинграда»

Субботний эфир программы «Сегодня вечером» на Первом канале был посвящен сегодняшнему ректору Академии русского балета им. Вагановой Николаю Цискаридзе. Точнее, его 45-летнему юбилею. Ведущий Максим Галкин пояснил, что день рождения у народного артиста был 31 декабря, он в эту дату все были заняты, поэтому собрались, как смогли.

Среди прочих рассказов и историй в кругу друзей и коллег, сам Цискаридзе в эфире признался, что является поклонником творчества Сергея Шнурова, и большинству мероприятий предпочитает живые концерты группы «Ленинград». Николай вспомнил, как впервые с друзьями попал на выступление коллектива и, стоя в зрительном зале, ощутил невероятную энергию, исходящую со сцены.

Шнуров в видеозаписи, поделился переживаниями, что танцору могли отдавить ноги на тацполе, но он не испугался.

- Как самый настоящий фанат, он был на танцполе, в самом эпицентре «угара». Для балетных ноги - это инструмент, как для нас, музыкантов, руки и голос. Поэтому находиться там могло быть небезопасным. Но он молодец, смелый парень», - сообщил лидер «Ленинграда».

Музыкант также пошутил, что он старше Николая на целый год и, поэтому может давать советы 45-летнему мужчине.

- Я уже прожил вот эту большую жизнь длиною в год. Что можно сказать. Николай, мы с тобой находимся в прекрасном возрасте! – сказал Шнуров.

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