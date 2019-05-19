2019-05-19T02:44:04+03:00
Звезды

Comic Соn 2019 в Петербурге: Самые яркие персонажи фестиваля косплея

Поклонники поп-культуры пришли показать себя в образах любимых героев
Мила БУКЕ
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Девушка мечтавшая выйти замуж за Губку Боба, воплотила свою мечту на Comic Cone.Девушка мечтавшая выйти замуж за Губку Боба, воплотила свою мечту на Comic Cone.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ежегодный Comic Con в Северной столице – это настоящий праздник для поклонников поп-культуры. Попадая на это событие, становишься героем самых популярных голливудских фильмов, комиксов и компьютерных игр. «Комсомолка» побывала на фестивале и собрала для вас самые яркие и неожиданные образы.

Важно показать не только костюм, но и суперспособности любимого персонажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Важно показать не только костюм, но и суперспособности любимого персонажа.Фото: Олег ЗОЛОТО

Comic Con 2019 в Санкт-Петербурге собрал тысячи любителей поп-культуры. Фото: Олег ЗОЛОТО

Comic Con 2019 в Санкт-Петербурге собрал тысячи любителей поп-культуры.Фото: Олег ЗОЛОТО

Для традиционной проходки косплейщики подготовили целое шоу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для традиционной проходки косплейщики подготовили целое шоу.Фото: Олег ЗОЛОТО

В большинстве случаев, косплейщики выбирают отрицательных персонажей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В большинстве случаев, косплейщики выбирают отрицательных персонажей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Многие поклонники косплея пришли в образах героев популярного фэнтези "Игра престолов". Фото: Мила БУКЕ

Многие поклонники косплея пришли в образах героев популярного фэнтези "Игра престолов".Фото: Мила БУКЕ

Косплейщики копируют не только внешность своих героев, но и характер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Косплейщики копируют не только внешность своих героев, но и характер.Фото: Олег ЗОЛОТО

Персонаж Тома Хэнкса из фильма "Изгой" выглядел очень реалистично. Фото: Олег ЗОЛОТО

Персонаж Тома Хэнкса из фильма "Изгой" выглядел очень реалистично.Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы получить автограф звезды "Игры престолов" Рамси Болтона фанаты стояли огромную очередь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чтобы получить автограф звезды "Игры престолов" Рамси Болтона фанаты стояли огромную очередь.Фото: Олег ЗОЛОТО

Костюмы многих участников фестиваля очень тяжелые и неудобные, но искусство требует жертв. Фото: Олег ЗОЛОТО

Костюмы многих участников фестиваля очень тяжелые и неудобные, но искусство требует жертв.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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