Comic Соn 2019 в Петербурге: Самые яркие персонажи фестиваля косплея
Ежегодный Comic Con в Северной столице – это настоящий праздник для поклонников поп-культуры. Попадая на это событие, становишься героем самых популярных голливудских фильмов, комиксов и компьютерных игр. «Комсомолка» побывала на фестивале и собрала для вас самые яркие и неожиданные образы.
Важно показать не только костюм, но и суперспособности любимого персонажа.Фото: Олег ЗОЛОТО
Comic Con 2019 в Санкт-Петербурге собрал тысячи любителей поп-культуры.Фото: Олег ЗОЛОТО
Для традиционной проходки косплейщики подготовили целое шоу.Фото: Олег ЗОЛОТО
В большинстве случаев, косплейщики выбирают отрицательных персонажей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Многие поклонники косплея пришли в образах героев популярного фэнтези "Игра престолов".Фото: Мила БУКЕ
Косплейщики копируют не только внешность своих героев, но и характер.Фото: Олег ЗОЛОТО
Персонаж Тома Хэнкса из фильма "Изгой" выглядел очень реалистично.Фото: Олег ЗОЛОТО
Чтобы получить автограф звезды "Игры престолов" Рамси Болтона фанаты стояли огромную очередь.Фото: Олег ЗОЛОТО
Костюмы многих участников фестиваля очень тяжелые и неудобные, но искусство требует жертв.Фото: Олег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU