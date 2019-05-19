2019-05-19T01:45:30+03:00
Звезды

Рамси Болтон из «Игры престолов»: «Люди на улицах говорят, что ненавидят меня»

Иван Реон, сыгравший злодея в популярном фэнтези, пообщался с фанатами в Петербурге
Мила БУКЕ
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Иван Реон впервые приехал Россию.Иван Реон впервые приехал Россию.
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Настоящий праздник для поклонников сериала «Игра престолов». 34-летний британский актер Иван Реон, сыгравший самого кровожадного злодея картины Рамси Болтона, приехал в Санкт-Петербург, провел автограф и фото-сессию, а главное - ответил на вопросы фанатов. В рамках ежегодного фестиваля «Comic On», где фанаты поп-культуры, перевоплощаются в любимых персонажей, звезда сериалов «Отбросы» и «Игра престолов» рассказал о своем герое, о любви к русской литературе и о том, почему так давно хотел приехать в Россию.

Многие косплейщики пришли в образе героев "Игры престолов". Фото: Мила БУКЕ

Многие косплейщики пришли в образе героев "Игры престолов".Фото: Мила БУКЕ

- Я люблю Чехова, Достоевского, Толстого и многих других русских писателей, - поделился актер. - В России много великих авторов и они все писали очень толстые книги (смеется). Ваша страна подарила миру множество прекрасных произведений. И это было для меня одним из поводов приехать сюда, чтобы увидеть место, где родилось столько шедевров.

На вопрос какую книгу он бы взял с собой на необитаемый остров, Реон не задумываясь, ответил: «Книгу Толстого, потому что он писал очень большие произведения». Кстати, и сам Иван, помимо актерской карьеры, давно пишет тексты. Он с детства занимается музыкой и уже выпустил четыре альбома. Специально для поклонников из Северной столицы Реон исполнил отрывок из своего произведения «Bang! Bang!»

Актер спел для российских фанатов..

- Я прекрасно провожу время в Петербурге, это очень красивый город, - похвастался артист. - Вчера я прогулялся по городу, посмотрел достопримечательности, в городе отличная погода, и я очень надеюсь, что скоро смогу вернуться сюда и увидеть еще больше.

Иван Реон признался, что ему понравился Петербург..

Актер признался, что ему нравится играть как, отрицательных персонажей, так и положительных. Главное для него - это характер героя, наличие у него многогранности и индивидуальности. И тут, пожалуй, самым ярким персонажем Реона стал герой из «Игры престолов». Незаконнорожденный сын лорда Русе Болтона Рамси устраивал охоту на людей и хладнокровно сдирал с них кожу. Актер даже обрадовался, когда сценаристы решили «убить» его персонажа, настолько ужасен он был.

- Иногда незнакомые люди обращаются ко мне «Рамси», но я думаю это потому, что они не знают, как меня зовут по-настоящему, - вздыхает Иван. - В основном, незнакомые люди говорят мне: «Я ненавижу тебя и я был очень рад, когда ты погиб» (смеется).

Иван Реон рассказал о том, как его путают с Рамси Болтоном..

Реон признался, что самые сложные для него сцены в «Игре престолов», были сцена насилия.

Однако хоть Иван сыграл и отрицательного персонажа, у него немало поклонников. Они преподнести ему подарки, самым необычным из которых стал венок из красных цветов. А одна фаната даже заявила во всеуслышание, что хочет от актёра ребёнка.

- Такого я ещё не слышал! - удивился иностранный гость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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