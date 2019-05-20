«Он серьезно нуждался во мне»: Татьяна Абрамова рассказала, как Юрий Беляев покорил ее сердце

Звезда сериала «Всегда говори всегда» Татьяна Абрамова появилась в студии программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова и рассказала забавную историю знакомства со своим мужем актером Юрием Беляевым. 2013 год, Анапа, фестиваль «Киношок».

- Юра не знал, что я актриса. Мы до этой встречи даже играли с ним в одном фильме. Но поскольку у нас не было совместных сцен, не познакомились тошда. В наших отношениях с самого начала не было романтики. Это что-то другое. Я сразу увидела серьезность его намерений. Человек не играл моими чувствами, а серьезно нуждался во мне. Это была не страсть на физическом уровне, а какое-то всеобъемлющее чувство, - рассказала Абрамова.

Юрий Беляев, которому собственно и была посвящена программа, вспомнил, как впервые увидел Татьяну.

- Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизни еще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна была состояться церемония открытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной управляли чувства и эмоции, - сообщил актер.

С тех пор актеры не расставались, через год они сыграли свадьбу и обвенчались. Влюбленных не испугала ни 27-летняя разница в возрасте, ни наличие у Татьяны двух подрастающих сыновей от предыдущего брака с оператором Сергеем Кулишенко.

По словам Беляева, он сразу понял, что все его предыдущие браки были ошибками.

- Сейчас я во всем советуюсь с Таней. Именно она порой решает, стоит мне играть в том или ином спектакле или нет. Я ей полностью доверяю, - признался артист.

Напомним, Татьяна Абрамова начинала актерскую карьеру в Петербурге. Здесь она окончила профильный вуз и несколько лет играла на сцене театра «Суббота».