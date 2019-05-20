«Две столицы – Москва и Петербург: Музеи под открытым небом»

Две столицы – Москва и Петербург. Два города связанные незримой нитью. На выставке можно увидеть не только картины петербургских и московских художников, а также представителей других регионов России. Работы художников выполнены в разных стилях и техниках, что позволило не сдерживать творческую свободу, эмоциональность, полёт мысли, а также подчеркнуть всю глубину образов, сопереживание, любовь к родному городу и стремление сохранить историческую и архитектурную атмосферу столиц.

Выставка организована в рамках авторской программы «Две столицы – Москва и Петербург». Это долгосрочный проект, идея которого зародилась в Международном творческом союзе «Кисть бесконечности» – художественный руководитель Богданова Наталья г. Москва.

Два города – одна история, которая все больше ускользает в бешеном ритме сегодняшнего дня. Два города – чьи памятники медленно разрушаются, исчезая в небытии. Этот проект призван напомнить о зыбкости и ранимости истории и культуры. В его задачи входит также историко-поисковая деятельность: найти и сохранить каждую крупицу истории; открыть заново забытые места и впитать в себя чудесный мир искусства.

Программа «Две столицы – Москва и Петербург» объединяет как состоявшихся художников, так и начинающих, а так же творческих людей неравнодушных к искусству и истории своей страны. В задачи проекта входит публицистическая деятельность. Очень важно, чтобы художников видели, слышали, чтоб о них писали, тогда есть шанс, что зритель, посетив выставку, прочитав репортаж, проникнется духом бессмертного искусства, вспомнит свои корни, заинтересуется историей своего города, своей страны.

Впервые в Петербурге экспозиция демонстрировалась в выставочном зале Иоанновского равелина на территории Петропавловской крепости.

Во Дворце культуры им. Крупской выставка открыта с 26 мая – по 26 июня, на Галерее 2-го этажа, территории Арт-пространства

ВХОД СВОБОДНЫЙ