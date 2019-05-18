«Классика на Дворцовой» - шоу в честь дня города Санкт-Петербурга с участием Анны Нетребко

Музыка, которая вас вдохновляет

В этом году крупнейший open-air классического искусства и самое масштабное музыкальное шоу города с участием ведущих оперных голосов мира, «Классика на Дворцовой 2019», состоится 26 мая и вновь превратит главную площадь Петербурга в грандиозный концертный зал.

Зрителей ждет невероятный по силе, диапазону и красоте состав исполнителей – высшая вокальная лига, в которую вошли как абсолютные чемпионы, так и самые перспективные игроки будущего.

В архитектурных декорациях одной из самых совершенных площадей мира вновь зазвучит небесное сопрано выпускницы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Народной артистки России и абсолютной звезды мировой оперы Анны Нетребко. В исполнении царствующей примадонны прозвучит классика разных времен – от арий из обворожительных итальянских опер до лирических произведений наших дней. Это выступление станет вторым общедоступным open-air певицы в Петербурге, и вновь – в рамках музыкального проекта «Классика на Дворцовой».

Блистательный драматический тенор, талант «обжигающей силы», мастер сложнейших образов оперного репертуара, Народный артист Азербайджана и подлинный «человек мира» Юсиф Эйвазов очарует зрителей своим проникновенным, многогранным и, одновременно, будто парящим над сценой голосом. Среди прочих музыкальных произведений в его исполнении в этот вечер прозвучит сингл столетия, любимый миллионами.

Впервые на Дворцовой выступит получивший сразу три главных награды лауреат конкурса Пласидо Доминго «Operalia», фаворит оперных сцен США и Европы Рене Барбера. Помимо солнечных неаполитанских песен и искрометного оперного хита, который поют на разных языках мира, в его исполнении гости услышат сложнейшую для тенора арию Тонио из оперы Гаэтано Доницетти «Дочь полка». В ней Барбера берет девять верхних «до» в грудном регистре и демонстрирует высшую технику владения голосом.

Настоящим открытием для петербургских меломанов станет харизматичный мексиканец, покоритель оперного Олимпа от миланского Ла Скала до театров США, Артуро Чакон-Крус. Сочетая вокальный и драматический талант, он мгновенно влюбляет слушателей и в музыку, и в собственную весьма эмоциональную исполнительскую манеру. Чакон-Крус споет арии из произведений Кальмана и Оффенбаха, а еще зажигательную мексиканскую песню и джазовую композицию, ставшую для многих одним из символов музыкальной культуры Америки 50-х.

Самое блистательное будущее прочат выдающемуся молодому певцу, выпускнику Санкт-Петербургской консерватории Алексею Лаврову. Его глубокий, яркий, богатый оттенками баритон часто звучит в аншлаговых постановках самой престижной сцены мира – Метрополитен Опера, а 26 мая он споет на Дворцовой площади специально для Петербурга.

Украшением вечера станет выступление целого созвездия молодых оперных див, покоривших лучшие театры Европы не только редким профессиональным даром, но и изысканной красотой и артистизмом.

Хрустальное колоратурное сопрано кубинки Марии Алейда с легкостью взмывает к высотам «ля» третьей октавы, и кажется, что вокальная акробатика певицы не знает границ. В ее исполнении прозвучат изысканные произведения Жака Оффенбаха, Лео Делиба и Гаэтано Доницетти.

Любимица меломанов от Милана до Астаны, приглашенная солистка Большого театра России, итальянская певица русского происхождения, родившаяся в Казахстане, Мария Мудряк начала свою карьеру очень рано. Свой первый сольный альбом она записала в возрасте пяти лет, и Книга рекордов Гиннеcса назвала ее самой юной оперной певицей мира. Критики характеризуют ее тембр как "молодое драматическое сопрано": невероятный голос Марии сегодня часто сравнивают с манерой и тембром исполнения ее тезки, великой Каллас.

Выпускница Санкт-Петербургской консерватории, солистка Мариинского театра, золотое меццо-сопрано Екатерина Сергеева продолжит ностальгическую «игру в классику»: помимо необыкновенной «Сильвы», зрители насладятся ее эффектными дуэтами с участниками концерта.

Песню на русском языке, которую в финале исполнят все солисты, наверняка подхватят и многие зрители. А если учесть, что ежегодно праздник классического искусства собирает до 400 тысяч человек, то главная площадь в этот вечер может стать не просто самым поющим сердцем города, но и местом проведения самого масштабного вокального флэшмоба.

Неизменно важнейшей чертой проекта является живой звук. «Классика на Дворцовой» – пожалуй, единственное в России двухчасовое шоу, где вообще не используются фонограммы: все произведения, которые услышат гости open-air, прозвучат в сопровождении одного из лучших музыкальных коллективов России и Европы – Симфонического оркестра Михайловского театра. По традиции в концерте принимает участие Молодежный хор «СоГласие» под руководством Павла Теплова. За дирижерским пультом концерта, также по традиции – маэстро Михаил Татарников.

Поклонники и постоянные зрители знают, что «Классика на Дворцовой» – это намного больше, чем просто концерт. Каждый год – это новое театральное действо, неповторимое по эстетике и художественному замыслу.

Для каждого номера под характер музыки и сюжет произведения создаются видеодекорации, готовятся костюмы, прописывается световая партитура, прорабатываются сценографические приемы и арт-визуальные эффекты, а для многих еще и ставится сложная оригинальная хореография. Согласно сценарно-режиссерской концепции, каждый номер, а их в программе больше 25, предстает полноценным мини-спектаклем.

- Семь лет назад эта идея оказалась решающей для рождения имиджевого проекта на стыке жанров, ни на что не похожего и так подходящего Петербургу по духу и настроению, – комментирует режиссер-постановщик шоу, руководитель Творческого бренда Dance Open Екатерина Галанова. – В этом году «Классика на Дворцовой» удивит еще большей театральностью и контрастностью программы.

На пластическом языке разных жанров артисты балета расскажут истории настолько разные, насколько не похожи друг на друга они сами – Театр Аллы Духовой TODES; танцовщики Театра имени Леонида Якобсона; чемпионы мира по латиноамериканским танцам, танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ» из Перми; а также артисты балета петербургских театров, каждый из которых, безусловно, творческая индивидуальность.

За костюмный цех на этот раз отвечает золотомасочный российский художник по костюмам Татьяна Ногинова – она «одевает» все балетные коллективы. Для проекта подготовлено почти 300 костюмов, а это – десятки эскизов, сотни метров декоративных лент и тесьмы, километры ткани самых невероятных расцветок, бессчетное количество воланов, рюшей, пайеток, страз, пикантных головных уборов и прочие аксессуары и атрибуты праздника.

Над зеркальными трансформациями сценического пространства, эффектом присутствия в сюжетах виртуальной реальности и прочими оптическими иллюзиями трудятся лучшие технические специалисты. Площадь светодиодных экранов, установленных на сцене и на площади, составит свыше 400 квадратных метров: для проекта это рекорд абсолютный, но не единственный.

Каждая картина масштабного спектакля на этот раз будет в буквальном смысле «обрамлена»: для живой экспозиции «Классики» уже изготовлены художественные рамы. Чтобы их вырезать, фрезерный станок прошел путь в 27 километров: это равно как пересечь весь город с востока на запад или преодолеть большую половину марафонской дистанции. Впечатляет, чтобы выдержать музыкальную прогулку сквозь время... Даже если на сцену выедет рычащий ретро-автомобиль.

В разное время на разных этапах жизни у одного и того же человека впечатления и эмоции от одного и того же музыкального произведения могут быть различными, но неизменно глубокими и очень личными. Они обогащают и меняют, помогают понять что-то важное, почувствовать, открыть и увидеть новое в себе и в других. Может быть, в этом и скрыт секрет вечной популярности и притягательности классики?

Звезды мировой оперы ждут вас на Дворцовой площади 26 мая.

Начало концерта в 21.00.

Вход свободный.