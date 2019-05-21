2019-05-20T19:36:16+03:00
Экономика

Петербургских депутатов могут пересадить из бизнес-класса в эконом

По мнению политологов, так они станут ближе к народу
Поделиться:
Властьимущии из Петербурга могут запретить летать в служебные командировки бизнес-классом.Властьимущии из Петербурга могут запретить летать в служебные командировки бизнес-классом.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Парламентариям из Северной столицы могут запретить летать в служебные командировки бизнес-классом. С такой инициативой выступил один из членов городского Законодательного собрания Андрей Анохин.

В пояснительной записке суть предложения формулируется предельно четко: «установить [депутатам] тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга, за счет которых формируется городской бюджет». Читай - снять властьимущих с уютных кожаных кресел и посадить с простым народом. Исключение, если законопроект одобрят, будет сделано только для председателя Заксобра – статус обязывает, как-никак.

До сегодняшнего дня ни председатель Вячеслав Макаров, ни сам Андрей Анохин эту инициативу никак не комментируют и предлагают дождаться обсуждения. Оно должно начаться уже вот-вот – о точной дате и времени будет, как говорится, сообщено дополнительно.

Между тем эксперты и обычные горожане новый законопроект, скорее, поддерживают. Так, по мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, он может стать важным шагом на пути к «очеловечиванию» депутатов и сближения их с простым народом.

- В этом отношении идея, безусловно, хорошая, - отмечает Солонников. – Другое дело, что сама по себе она ничего не дает. Если мы хотим полностью изменить стиль общения депутатов с населением, если мы хотим прекратить ситуацию, когда они живут своей жизнью, никак не связанной с жизнью их избранников, нужно настраиваться на целый комплекс мер.

Например, продолжает наш собеседник, можно пойти дальше и запретить парламентариям, которые отправляются в командировку, жить за счет бюджета в гостиницах уровнем выше трех звезд. Хочешь большего комфорта – будь добр, оплачивай из своих. То же самое с поездами, автомобилями, едой - пространство для маневра огромно.

- Сейчас проблема разделения народа и власти вообще стоит очень остро, - уточняет Дмитрий Владимирович. – Причем, разумеется, не только в Петербурге – у нее всероссийский масштаб. Поэтому решать ее необходимо – но, повторюсь, одной только пересадкой депутатов из бизнес-класса в эконом нужного эффекта добиться не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
За неделю в Петербурге вывезли на утилизацию 50 килограммов химических отходов
За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы
ФСБ предупреждает: ловить судака и леща с 20 мая запрещено
В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом
Автобусные тарифы в третий раз признали незаконными
В Янино горящий «Форд» потушила ассенизаторская машина
Магазин «Магнит» поймали на незаконной перепланировке дома-памятника
На Петербург надвигается гроза
В Петербурге снесли незаконные уличные кафе
Петербуржец умер во время всероссийского марафона
Рядом с детской площадкой в Приморском районе Петербурга прорвало трубу
Таксист сбил мать с коляской и двумя детьми в Петроградском районе Петербурга
В петербургских школах могут появиться велопарковки