Петербургских депутатов могут пересадить из бизнес-класса в эконом

Парламентариям из Северной столицы могут запретить летать в служебные командировки бизнес-классом. С такой инициативой выступил один из членов городского Законодательного собрания Андрей Анохин.

В пояснительной записке суть предложения формулируется предельно четко: «установить [депутатам] тот уровень комфорта в служебных командировках, который доступен рядовым жителям Санкт-Петербурга, за счет которых формируется городской бюджет». Читай - снять властьимущих с уютных кожаных кресел и посадить с простым народом. Исключение, если законопроект одобрят, будет сделано только для председателя Заксобра – статус обязывает, как-никак.

До сегодняшнего дня ни председатель Вячеслав Макаров, ни сам Андрей Анохин эту инициативу никак не комментируют и предлагают дождаться обсуждения. Оно должно начаться уже вот-вот – о точной дате и времени будет, как говорится, сообщено дополнительно.

Между тем эксперты и обычные горожане новый законопроект, скорее, поддерживают. Так, по мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова, он может стать важным шагом на пути к «очеловечиванию» депутатов и сближения их с простым народом.

- В этом отношении идея, безусловно, хорошая, - отмечает Солонников. – Другое дело, что сама по себе она ничего не дает. Если мы хотим полностью изменить стиль общения депутатов с населением, если мы хотим прекратить ситуацию, когда они живут своей жизнью, никак не связанной с жизнью их избранников, нужно настраиваться на целый комплекс мер.

Например, продолжает наш собеседник, можно пойти дальше и запретить парламентариям, которые отправляются в командировку, жить за счет бюджета в гостиницах уровнем выше трех звезд. Хочешь большего комфорта – будь добр, оплачивай из своих. То же самое с поездами, автомобилями, едой - пространство для маневра огромно.

- Сейчас проблема разделения народа и власти вообще стоит очень остро, - уточняет Дмитрий Владимирович. – Причем, разумеется, не только в Петербурге – у нее всероссийский масштаб. Поэтому решать ее необходимо – но, повторюсь, одной только пересадкой депутатов из бизнес-класса в эконом нужного эффекта добиться не получится.