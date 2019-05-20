2019-05-20T20:51:44+03:00
Звезды

Краса Вселенной 2019: Александра Пожидаева из Петербурга заняла третье место

И это уже не первый титул 20-летней блондинки
Мила БУКЕ
Поделиться:
К двадцати годам у Александры есть опыт участия в разных конкурсах красоты.К двадцати годам у Александры есть опыт участия в разных конкурсах красоты.Фото: Личная страница Вконтакте
Изменить размер текста:

Конкурс «Краса Вселенной» проводится с 2015 года и является больше фестивалем, чем стандартным конкурсом красоты. Компетентное жюри оценивает красоту наравне с творческими талантами участниц. И никаких дефиле в купальниках…

- К нам поступило более 1000 анкет девушек из России, стран СНГ, Европы и Южной Америки, - рассказал «КП»-Петербург» организатор конкурса Леонид Хромов. - На первом этапе девушек отбирали по фото, а в финале главное не только внешние данные, но и творческий проект.

Победительницей стала 20-летняя Дидар Атмаджа из Казахстана, второе место заняла 29-летняя Кристина Железняк из Украины. А титул «Третья Краса Вселенной - 2019» завоевала 20-летняя Александра Пожидаева из Северной столицы.

- Я являюсь победительницей «Мисс Петергоф-2016», первой вице-мисс конкурса «Студенческая Краса-2018», занимаюсь танцами, посещаю занятие йогой и стрейчингу, - рассказала о себе Александра.

alexandrapozhidaevaalexandrapozhidaeva
Александра работает моделью и учится в университете на факультете туризма и гостиничного сервиса.
637 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Умница и красавицы учится, она студентка 2 курса СПбПУ Петра Великого, будущий сотрудник ресторанного бизнеса, а сейчас работает моделью. В ее копилке участие в множестве модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Пока конкурс проходит на электронной площадке, но скоро условия изменятся.

- В следующем году будет юбилейный год для фестиваля - 5 лет, поэтому финал конкурса «Краса Вселенной» мы решили провести в Каннах, - рассказал Леонид Хромов. - Победительницы этого года будут сидеть в жюри и сами решат, кто достоин короны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Это конец: Петербургский Джон Сноу не смог сказать, чем займется после финала «Игры престолов»
Косплеер Михаил Сельгис теперь, видимо, считает себя звездой не меньше, чем Кит Харрингтон. Но что с русской копией персонажа будет после выхода 6 серии 8 сезона «Игры престолов» – неизвестно
Новости 24
За неделю в Петербурге вывезли на утилизацию 50 килограммов химических отходов
За два удара в лоб инспектора ДПС нарушитель из Ленобласти получил два года тюрьмы
ФСБ предупреждает: ловить судака и леща с 20 мая запрещено
В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом
Автобусные тарифы в третий раз признали незаконными
В Янино горящий «Форд» потушила ассенизаторская машина
Магазин «Магнит» поймали на незаконной перепланировке дома-памятника
На Петербург надвигается гроза
В Петербурге снесли незаконные уличные кафе
Петербуржец умер во время всероссийского марафона
Рядом с детской площадкой в Приморском районе Петербурга прорвало трубу
Таксист сбил мать с коляской и двумя детьми в Петроградском районе Петербурга
В петербургских школах могут появиться велопарковки