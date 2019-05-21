Иван Охлобыстин: «В семье не смотрят фильмы с моим участием»

На днях актер и писатель Иван Охлобыстин презентовал в Петербурге свою новую книгу «Улисс» - роман о любви и возвращении к себе. 52-летний «Доктор Быков» рассказал о новой работе, о том, как «пришел к Богу» и о том, почему никогда не станет президентом. Корреспондент «Комсомолки» побывал на встрече и смог задать свои вопросы.

- Почему «Улисс»? Вы намеренно сделали отсыл к произведению ирландского автора Джеймса Джойса? (у Джойса есть одноименный роман «Улисс» - прим. Авт.)

- Отчасти, да. Что такое «Улисс» Джойса? Это финальный этап эпохи модерна в литературе. По мне, удивительно скучный роман, о страдании, человека, который целый день посвящает анализу своей рогоносности. Короче, мутное страдание мужика, который не нашел себя и с женщиной у него ничего не вышло. Мой «Улисс» это тоже возвращение к себе, так названы часы, древний механизм, которых герой пытается восстановить. Мы всегда пишем, ту книгу, которую хотели бы прочесть сами. Я понял, что мне не хватает литературы о любви. Без попытки понравиться или заворожить, а искреннее исследование. Написав этот роман, я прочел его, но это оказалось ужасно скучно, даже хуже, чем у Джойса. Через два месяца мне пришла идея, как это сделать интересным для читателя, в этом мне помогла фантасмагория. Я сам до сих пор верю, что деревья разговаривают между собой…

- А что такое любовь для Ивана Охлобыстина?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710008" frameborder="0"></iframe> Иван Охлобыстин рассказывает о любви..

- Любовь - это отсутствие меня, «Я» растворяюсь в человеке. Вот если вспомнить юношескую любовь - ты идешь, ты любишь все, что видишь на пути: трамвай, фонарь, хулигана, лампу. Все это любовь. Это как психическое заболевание, что-то, что, возможно, в будущем даст нам возможность надеяться на абсолютное слияние в совершенное существо за гранью бытия. Когда вы будете плоть к плоти и дух едины. «Улисс» - история о печальной невозможности иной раз быть счастливым по стечению обстоятельств и понимание того, что ты мог быть счастливым, но не случилось. И я даю объяснение этому в формате фантасмагории.

Охлобыстин признался, что после завершения актерской карьеры вернется к служению в церкви.Фото: Олег ЗОЛОТО

- А если говорить о любви к Богу, вы долгое время служили в церкви. Что вас подтолкнуло вступить в церковный сан?

- Все произошло случайно, меньше всего на свете я предполагал, что буду священником. В 95 году я женился (актер женат на актрисе Оксане Арбузовой, у пары шестеро детей - прим. Авт.) и первые две недели мы приглядывались друг к другу. А потом поняли, что мы два огонька и сожжем друг друга. Нам надо было что-то посередине, некая платформа, которая бы нас мирила и мы познакомились с пастором, моим духовным отцом Владимиром Волгиным. Поэтому церковь я познал сначала с практичной стороны. Как только у нас с Оксаной конфликт, который доходит до края, мы обращаемся к нему, и он нас мирит. Но я никогда не думал и не надеялся, что буду священнослужителем. Как-то друзья попросили меня подвезти архиерея, я заехал за ним на своей Ниве и по дороге машина застряла. Я пришел в ужас от того, что у меня в машине сидит человек, который руководит церквями четырех республик, а мы застряли. В итоге мы вызвали эвакуатор под названием «Ангел» и пока мы ждали, разговорились о жизни. Он сказал, что мне надо быть попом, потому что я умею объяснять сложные вещи простыми словами. И предложил приехать к нему и сделать меня священнослужителем. Я вернулся домой и сказал жене: «Оксана, мы уезжаем в Среднюю Азию, и, кажется, не вернемся». Мы уехали, я стал священником, потом приехал в Москву, долго служил у отца Дмитрия Смирнова, а в 2007-ом вернулся в кино. Думал, побуду актером, а потом вернусь в церковь, но каналы не заканчиваются, как и проекты. Ну, ничего, что-нибудь придумаем (смеется).

- Актер - священник, а комик Владимир Зеленский стал президентом Украины. Таких амбиций у вас никогда не было?

- В 2012 году мы презентовали фильм «Соловей-Разбойник» и кто-то из знакомых журналистов меня спросил: «Иван, а ты не думаешь баллотироваться?» Я говорю: «Я подумаю». Потом мы с женой уехали на Кипр отдыхать, а когда вернулись, меня встретили репортеры и говорят, что по подсчетам общественного мнения у меня уже 35 % голосов и это без регистрации. «Что вы будете делать? Какова ваша программа?», - спрашивают они. А мне это все не нравится, ну бред же! Я им говорю «Вы же знаете мои настроения, я консерватор! Милитаризм, национализм, мракобесие». В общем, посмеялись мы тогда вдоволь. А если серьезно, становиться президентом, значит отказываться от всего остального. А я не готов к этому. Я люблю семью, мне нравится кататься на велосипеде, я люблю читать, мне нравится заниматься спортом, я до сих пор в компьютерные игрушки играю. А стану президентом - всего этого не будет.

Актер находится в отличной физической форме.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У вас шестеро детей, старший сын уже сдавал ЕГЭ, младшим детям это еще предстоит. Что вы думаете об этой системе оценки знаний? Нужно ли оно в современной системе образования?

- Тех, кто ввел ЕГЭ, надо немедленно ловить и сажать. Я считаю, что в конце 90-х кому-то дали взятку. До этого мы получали академическое образование, учителя прививали не информацию, а понимание. А теперь наши дети тратят время на то, чтобы учить эти кроссворды. Я считаю, что это вредительство, причем не только для учеников, но и для учителей. Я могу быть не прав, но мой опыт многодетного отца подсказывает мне, что это так.

- У вас большая семья, они смотрят фильмы с вашим участием?

- Я вас разочарую, не смотрят. Моя жена не прочитала ни одно мое произведение и посмотрела всего десять серий «Интернов» и то, только потому, что я их смотрел. «Интернов» я себе оставил на старость, их больше трехсот серий. Когда стану старым брюзгой, сяду перед телевизором и пока «концы не отдам», буду смотреть.