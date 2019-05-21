На Васильевском острове планируют закрыть девять коммерческих маршрутов из десяти

Васильевский остров все меньше походит на остров невезения: инженерные сети за последние годы, ценой грандиозных перекрытий, переложили, второй выход «Спортивной» открыли, съезд с ЗСД организовали, мост Бетанкура построили. Но транспортная ситуация на «Ваське» остается напряженной. А потому отмену сразу девяти маршруток, связывающих его с большой землей, «островитяне» встретили без энтузиазма.

ОДИН К ДЕСЯТИ

Пугающее жителей Васильевского решение содержит проект постановления Правительства Петербурга «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Над ним чиновники работают не первый год. Цель – оптимизировать сеть общественного транспорта: там, где маршрутов не хватает, добавить, а там, где они дублируют друг друга, провести «зачистку». Пилотный проект на проспекте Просвещения прошел хорошо.

Транспортная ревизия выйдет и за пределы города. Так, еще в прошлом году Смольный предложил Ленобласти отменить и урезать часть автобусных маршрутов, связывающих два региона. Сосед выступает против.

На Васильевском предполагают закрыть сразу девять маршрутов, которые обслуживают коммерческие перевозчики: 6к, 124, 350, 120, 690, 30, 309, 359 и 249а. Из маршруток на острове хотят оставить лишь одну, К-62: ее «близнеца» среди автобусов и трамваев не нашли.

– Обеспечиваемые этими маршрутами транспортные связи дублируются другими маршрутами регулярных перевозок и поездами метрополитена, – сообщил председатель Комитета по транспорту Александр Головин председателю постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа Алексею Макарову. – При принятии решений максимально учитывали наиболее востребованные транспортные связи.

КОМФОРТНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ?

Мнения жителей Васильевского разделились. Половина считает, что лихим маршруткам в мегаполисе давно не место, и приводит список «дублеров» маршрутов, предлагаемых Смольным к закрытию. Действительно, все они полностью или частично копируют автобусы, трамваи и метро.

Но вторая половина резко против изгнания с острова коммерсантов. Причин несколько: в часы пик в автобусы просто не влезть, а в другое время городского транспорта порой не дождаться (иногда интервал движения, вопреки расписанию, доходит до часа). К тому же, после закрытия любимой маршрутки некоторым пассажирам придется делать пересадки, а это двойные расходы и увеличение времени в пути.

– Ни в Адмиралтейский и Московский районы, ни на Петроградку, ни на Смоленское кладбище теперь без проблем будет не доехать, – отмечает депутат ЗакСа Алексей Ковалев. – Похоже, опять придется начинать массовое общественное движение, подобное тому, что мы организовали в 2002 году, когда на Васильевском снимали трамваи. Тогда удалось добиться компенсационных мер, в том числе, появился автобус, заменивший трамвайный маршрут.

В Комитете по транспорту успокаивают: пересмотр маршрутной сети предполагает увеличение на линиях подвижного состава и уменьшение интервала движения. К середине 2020 года город должен получить 25 миллиардов рублей инвестиций на наземку. В обозримом будущем закупят 1 684 новых автобуса большой вместимости и 688 – малой, причем 221 из них будет работать на экологически чистом топливе.

– Создание единой городской маршрутной сети с регулируемым тарифом означает, что весь наземный транспорт будет принимать к оплате любые проездные билеты, в том числе льготные, – поясняют в ведомстве. – Пассажиры с ограниченными физическими возможностями и родители с колясками смогут передвигаться по городу на любом автобусе. Поездки станут комфортнее и безопаснее.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Илья РЕЗНИКОВ, урбанист:

– Сама по себе идея верная: наличие в одном городе двух тарифных систем на общественном транспорте – это неправильно. Логично, чтобы городские проездные действовали на всем транспорте. Но основной вопрос – чем и как заменят закрытые коммерческие маршруты.

На Васильевском острове есть ряд технических вопросов. Во-первых, у него нет собственного автобусного парка (на его месте построили жилье). Во-вторых, он не очень хорошо связан с остальной частью города. В случае недостаточно отлаженной работы обновленной транспортной сети возможен вариант, когда люди пересядут на попутки и нелегальные такси. Но мы надеемся, что делать этого не придется и что все будет хорошо.