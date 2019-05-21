2019-05-21T19:03:15+03:00
Происшествия

Экстремал на вертолете едва не раздавил отдыхающих на пляже в Ленобласти

В результате происшествия 9-летняя девочка получила травму
Мила БУКЕ
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Отдых на пляже чуть не закончился трагедией из-за экстремального пилота.Отдых на пляже чуть не закончился трагедией из-за экстремального пилота.Фото: Вадим МИХАЙЛОВ
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В Воскресенье 19 мая в Петербурге и Ленобласти стояла отличная погода. Многие жители решили провести свой выходной на пляже всей семьей. На берегу Большого Симагинского озера вблизи поселка Ильичева Выборгского района Ленобласти собрались толпы отдыхающих. Вот только досуг им омрачил неприятный инцидент. На головы посетителям пляжа едва не приземлился вертолет.

- В данный момент проводится проверка по поступившему сообщению об инциденте с вертолетом, - сообщили «КП»-Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. - Позже нам поступила телефонограмма о том, что в результате инцидента девочка девяти лет получила травмы. Обстоятельства выясняются.

Известно, что пляж, на котором случилось ЧП, находится в ведомстве базы отдыха. Что именно хотел сделать пилот - пролететь очень низко над людьми или вовсе приземлиться у воды, не ясно. Однако из-за его экстремальных действий у отдыхающих началась паника, люди начали разбегаться в разные стороны. Очевидно, что в этой суматохе девочка и получила травму. В данный момент следователи устанавливают воздушное судно, его владельца, кто был за штурвалом и санкционирован ли был полет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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