В Рыбацком прорвало три трубы с кипятком и провалилось под землю авто

Всю ночь на среду, 22 мая, жители Караваевской улицы в Невском районе Петербурга слышали шум работающей тяжелой техники. Это кран вытаскивал внедорожник «Вольво» из подземного капкана. Автомобиль провалился в дыру в асфальте, которую размыло горячей водой. А откуда же взялся кипяток? Той же ночью возле дома 32 на Караваевской улице в Рыбацком в трех местах прорвало теплотрассу. Как говорится, беда не приходит одна.

Весь двор и вокруг дома на Караваевской залит кипяткомФото: СОЦСЕТИ

Ночью вокруг дома в Рыбацком произошел настоящий поток. Бурлящий кипяток вылился наружу и затопил всю дорогу и проезды вокруг жилого здания. Все машины оказались по колеса в воде, укутанные при этом густым белым паром.

Машины по колеса в горячей водеФото: СОЦСЕТИ

От горячей воды размыло грунт и асфальт под припаркованной «Вольво» рассыпался на части. Машина оказалась наполовину в глубокой яме. Вытаскивать авто пришлось спасателям с помощью специальной техники. Однако и тут вышел казус. Привязав трос к колесу машины, оно не выдержало и автомобиль превратился в трехколесный.

- Охренеть, ступили, - возмущаются петербуржцы в соцсети, увидев покалеченную машину. – Интересно, страховка такое покрывает? Ремонтировать варившуюся под паром машину – бесполезно.

Когда машину доставали из ямы у нее оторвалось заднее колесоФото: СОЦСЕТИ

Действительно, кто будет покрывать ущерб не только владельцу провалившейся в яму машины, но и других, обваренных паром, пока не известно. Однако напомним, что накануне подобная ситуация произошла на Бухарестской улице - яму с водой провалилось такси. И «Теплосеть» заявила, что возместит все убытки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такси провалилось в асфальт в дыру с кипятком на юге Петербурга

«Сегодня утром мы обнаружили дефект на трассе на Бухарестской улице», рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Теплосети». Однако очевидцы дыру в асфальте, в которую провалилась машина, образовавшуюся в понедельник, 20 мая, называют несколько иначе и бьют панику в социальных сетях.(подробности)