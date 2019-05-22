Рейтинг необычных достопримечательностей Петербурга возглавил аэролифт на Пироговской

Первый в России аэролифт – воздушный шар с гондолой, поднимающий пассажиров на 150 метров над землей, – запустили на Пироговской набережной полтора года назад, но он уже возглавил топ самых популярных необычных достопримечательностей Петербурга. Неординарные точки притяжения туристов собрали и расставили по местам специалисты путеводителя «Петербург 24».

На втором месте оказалась Ротонда – мистическая круглая парадная в здании на углу Гороховой и набережной Фонтанки. «Бронзу» за необычность и популярность получил Дом исполнения желаний на Гражданской улице.

Замыкают пятерку Улица Лунных кошек, которую можно найти рядом с Каменноостровским мостом, и «Бермудский треугольник Петербурга» – геоактивная зона в районе между Сенной площадью и улицей Декабристов.

Места с шестого по десятое занимают пространство «Крыша» (обзорная площадка на Лиговском проспекте), Сквер знаков Зодиака в Волоколамском переулке, каток на острове Новая Голландия, двор Дома Бака на Кирочной и двор дома №37 по Лиговскому проспекту у площади Восстания, где проходят баттлы.

– Петербург – это не только традиционные достопримечательности, – отмечает руководитель проекта «Петербург 24» Александр Гранатович. – Гостям города интересно посещать совершенно необычные места, которые не обнаружить в обычном путеводителе.

Кстати, больше всего необычными достопримечательностями Петербурга интересуются москвичи. Второе и третье места занимают путешественники из Самары и Екатеринбурга.