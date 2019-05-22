2019-05-22T15:32:57+03:00
Досуг

PAPA ROACH возвращаются с любимыми хитами: концерт в Петербурге состоится 9 июня

Легенды мировой рок-сцены сыграют на сцене А2 Green Concert
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Группа PAPA ROACH, легенды мировой рок-сцены, возвращаются в Россию в июне 2019 годаГруппа PAPA ROACH, легенды мировой рок-сцены, возвращаются в Россию в июне 2019 года
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9 июня 2019 в Санкт-Петербурге в А2 Green Concert будет жарко: группа PAPA ROACH презентует юбилейный 10-й альбом «Who Do You Trust?» и сыграет свои супер-хиты!

Уже более 25 лет PAPA ROACH создают заразительную рок-музыку, остаются верны своим взглядам и зажигают сердца миллионов меломанов по всему миру! Их первые работы представляли из себя смесь ню-метала и рэпкора и принесли группе настоящую мировую славу. За годы своего существования PAPA ROACH постоянно экспериментировали со звучанием, добавляли оркестровые инструменты, уходили в сторону альтернативы и в итоге стали легендами альт-метала. В настоящий момент за спиной у группы 10 студийных альбомов, многие из которых получили платиновый и золотой статус, и плотно закрепились в высших строчках мировых чартов; номинация на премию Грэмми, а также совместные туры с Five Finger Death Punch, Sixx: A.M , Nickelback, Asking Alexandria, Mötley Crüe, Skillet и другими лидерами жанра.

Не упусти свежий заряд настоящего драйва! Скорее покупайте билеты, ведь мы знаем Who Do You Trust!

ИСТОЧНИК KP.RU

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