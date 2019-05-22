Застройщик «Лидер Групп» вошёл в топ-3 по продажам в Петербурге и Ленобласти

Плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе YOGA, который возводит застройщик «Лидер Групп» на Комендантском проспекте, произойдёт 1 июня.

Пока жилье здесь можно приобрести по цене всего 83 тысячи рублей за квадратный метр. Однако в связи с увеличением строительной готовности комплекса с 1 июня минимальная цена «квадрата» составит уже 90 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

YOGA — это современный жилой комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу.

Каждое здание выполнено в особой цветовой гамме, которая имеет собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный — энергию и активный образ жизни. Желтый символизирует солнечное настроение и радость, а фиолетовый — спокойствие, созерцание и гармонию.

Вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

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