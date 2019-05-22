2019-05-22T16:01:26+03:00
Новости компаний

Застройщик «Лидер Групп» вошёл в топ-3 по продажам в Петербурге и Ленобласти

Рейтинги составил интернет-портал ЦИАН
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Компания «Лидер Групп» заняла третье место среди застройщиков СЗФО по объемам ввода жилья. Фото компании «Лидер Групп».Компания «Лидер Групп» заняла третье место среди застройщиков СЗФО по объемам ввода жилья. Фото компании «Лидер Групп».
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Плановое увеличение стоимости квартир в новом жилом комплексе YOGA, который возводит застройщик «Лидер Групп» на Комендантском проспекте, произойдёт 1 июня.

Пока жилье здесь можно приобрести по цене всего 83 тысячи рублей за квадратный метр. Однако в связи с увеличением строительной готовности комплекса с 1 июня минимальная цена «квадрата» составит уже 90 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

YOGA — это современный жилой комплекс комфорт-класса, архитектурный ансамбль которого состоит из четырех 19-этажных домов, расположенных параллельно друг другу.

Каждое здание выполнено в особой цветовой гамме, которая имеет собственное символическое значение. Зеленый означает хорошую экологию и близость к природе. Красный — энергию и активный образ жизни. Желтый символизирует солнечное настроение и радость, а фиолетовый — спокойствие, созерцание и гармонию.

Вместе они создают неповторимый «характер» жилого комплекса, отражая его название и концепцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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